Ministro da Educação marcou regresso à escola digital em São Brás

O Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, acompanhou ontem, dia 8 de fevereiro, o regresso à escola não presencial, numa visita a São Brás de Alportel.

O governante teve oportunidade de verificar como está a decorrer o apoio a filhos de trabalhadores essenciais, o apoio a crianças que frequentam as unidades de ensino estruturado e ainda o trabalho do refeitório escolar social.

A visita decorreu na Escola EB1/JI de São Brás de Alportel que, neste concelho, está a funcionar como escola de acolhimento a filhos de trabalhadores considerados essenciais, alunos desde o pré-escolar até ao 2.º ciclo e é também uma das duas escolas integradas no Programa de Refeitórios Sociais Escolares, que dão apoio as crianças e famílias mais vulneráveis, num trabalho de parceria com os Serviços Sociais do Município e a Rede Social do concelho.

O funcionamento foi explicado ao ministro pelos próprios alunos e pelos profissionais que estão a garantir estes apoios.

Dos momentos de ensino sincronizado digitalmente até aos momentos assíncronos para a realização de tarefas de forma autónoma, houve tempo ainda para abordar o funcionamento, no concelho, dos projetos promotores do acesso a material informático, no âmbito do qual o município tem colaborado, mediante um significativo investimento desde o início da pandemia, na ordem dos 40.000,00 euros na aquisição de equipamentos informáticos, tendo contado também com a participação solidária da comunidade.

O regresso à Escola à Distância neste 2.º confinamento, tem sido preparado mediante um aturado trabalho de parceria entre o município e o Agrupamento, procurando rentabilizar os recursos e multiplicar sinergias da melhor, para apoiar os alunos, as famílias, a escola e toda a comunidade educativa neste exigente desafio.

A realização de um ciclo de Conversas online «Escola em Casa», com o envolvimento da Associação de Pais e de projetos de intervenção comunitária são bem o exemplo deste trabalho desenvolvido em rede como é aliás prática do município nas mais diversas áreas.

Acompanhado pelo presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vítor Guerreiro; pela diretora do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, Nídia Amaro, e pela presidente da Associação de Pais do Agrupamento escolar, Marta Rodrigues, o Ministro Tiago Brandão Rodrigues teve o gosto de visitar também o refeitório da escola onde neste momento está montado um sistema de produção e distribuição das refeições sociais escolares, em regime de take away ou até entrega ao domicilio, quando assim é necessário, dirigido aos alunos beneficiários dos escalões de ação social escolar, bem como outras crianças, jovens e respetivas famílias, encaminhadas pelo Serviços Sociais do município.

Todos os dias, cerca de 150 refeições chegam aos lares de quem mais precisa.

«Sabendo que só poderemos voltar [às aulas presenciais] com segurança e quando as condições sanitárias assim o permitirem, é importante ver o que aconteceu aqui hoje», referiu o ministro da educação elogiando o esforço conjunto que professores, auxiliares de educação, alunos e pais estão a fazer neste regresso à escola à distância.

«Visto o que vimos hoje, penso que o balanço é claramente positivo. Temos de continuar», concluiu Tiago Brandão Rodrigues nas suas declarações à comunicação social presente.

«Tivemos muito gosto em partilhar com o Ministro da Educação este primeiro dia do Regresso à Escola, um desafio que a todos nos mobiliza: município, agrupamento de escolas, alunos, professores, famílias, toda a nossa comunidade, procurando com todos os esforços ao nosso alcance, fazer com que este tempo seja superado da melhor forma, a bem das nossas crianças, a bem do futuro, com qualidade na aprendizagem e com serenidade», referiu o autarca Vítor Guerreiro.