Loulé volta a oferecer Cadernos de Atividades aos alunos do concelho

Cadernos serão distribuídos em setembro.

A Câmara Municipal de Loulé volta a oferecer os cadernos de atividades aos alunos dos estabelecimentos escolares da rede pública do concelho, em todos os níveis de escolaridade obrigatória (1º, 2º e 3º ciclos e ensino secundário), no ano letivo 2022/23.

Para além disso, a autarquia continuará a oferecer aos alunos outros recursos indispensáveis para a atividade letiva, como um Dicionário para os alunos do 2º ano, uma Gramática de Língua Portuguesa para os alunos do 3º ano e as partituras necessárias para o ensino artístico especializado no Conservatório de Música de Loulé – Francisco Rosado.

São ainda abrangidos por esta medida os cadernos de atividades para os alunos com necessidades educativas especiais e para os alunos de Português língua não materna.

A distribuição dos cadernos de atividades será realizada em setembro, «ficando desde já os encarregados de educação informados desta iniciativa da autarquia uma vez que, por estes dias, são já muitos os agregados que programam a compra de todo o material escolar», apontam os responsáveis municipais.