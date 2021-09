Loulé e Lagos Concurso Literário Sophia de Mello Breyner Andresen

As autarquias de Loulé e Lagos, através das suas Bibliotecas Municipais, lançam a 16ª edição do Concurso Literário Sophia de Mello Breyner Andresen.

Naquela que já é uma tradição na vida escolar algarvia, a iniciativa que tem como principal objetivo incentivar para a leitura das obras da poetisa.

O concurso destina-se aos estudantes do 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário ou equiparado, da região do Algarve.

São admitidos trabalhos de Poesia, Prosa ou Ensaio, em língua portuguesa, e Ilustração (originais e inéditos até à data da decisão final), que incidam sobre a obra literária de Sophia, devendo os mesmos indicar a obra original sobre a qual refletem.

Os trabalhos apresentados terão que estar identificados com pseudónimo e ano de escolaridade do aluno.

No caso de um autor apresentar mais do que um trabalho a concurso, os pseudónimos devem ser diferentes para cada um deles.

Os trabalhos a concurso devem ser entregues até ao dia 26 de fevereiro de 2022, na Biblioteca Municipal de Loulé ou na Biblioteca Municipal de Lagos.

O júri é constituído por um representante da Câmara Municipal de Loulé, da Câmara Municipal de Lagos, da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), da DGESTE – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DSR-Algarve) e um autor convidado.

Este concurso tem uma periodicidade anual e a entrega de prémios, que decorre de forma rotativa, acontece nesta edição na Biblioteca Municipal de Loulé, a 23 de abril de 2022.

Os prémios são entregues em cartões-oferta a levantar em livrarias locais, nos concelhos de Loulé ou Lagos.

O júri atribui quatro prémios a cada nível de escolaridade, dois por categoria – modalidade de Texto (Poesia, Prosa, Ensaio) e modalidade de Ilustração:

1º Prémio: cartão-oferta no valor 400€ + diploma de participação;

2º Prémio: cartão-oferta no valor 200€ + diploma de participação.

Existe a possibilidade de atribuir menções honrosas: livros e diploma de participação.

Para as escolas frequentadas pelos alunos premiados são oferecidos livros, como contributo às Bibliotecas Escolares.

O Concurso Literário Sophia de Mello Breyner tem-se assumido como um importante veículo de promoção dos hábitos de leitura junto dos estudantes algarvios, bem como do legado de um dos nomes maiores da Literatura Portuguesa.

Mais informações podem ser solicitadas através dos emails (biblioteca@cm-loule.pt) ou (biblioteca@cm-lagos.pt).