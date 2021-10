Loulé acolheu o primeiro encontro de doutorandos da UAlg

Loulé acolheu hoje o primeiro Encontro dos Doutorandos da Universidade do Algarve (UAlg).

Com o objetivo de reforçar a comunicação com o exterior e projetar o conhecimento para além dos muros da academia, realizou o primeiro Encontro dos Doutorandos da UAlg, hoje, dia 29 de outubro, no Convento do Espírito Santo, em Loulé.

A iniciativa, que se realizou presencialmente e online, teve como principais objetivos divulgar os trabalhos realizados pelos estudantes da UAlg no âmbito dos seus doutoramentos, promover a interação com instituições e empresas locais e nacionais e fomentar o estabelecimento de parcerias e colaborações em áreas de mútuo interesse.

Na sessão de abertura, o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, realçou a importância desta autarquia apostar na colaboração externa e na ligação aos centros de produção de conhecimento.

O autarca referiu-se ainda às várias linhas de colaboração entre a UAlg e a Câmara Municipal de Loulé, que, na sua opinião, «têm corrido muito bem».

Para o futuro, mantém-se o sonho de continuar a criar encontros de ciência, tecnologia e inovação na cidade de Loulé.

Também a vice-reitora para a Investigação e Internacionalização, Alexandra Teodósio, sublinhou a importância desta abertura à sociedade, afirmando a intenção de replicar a iniciativa a todos os municípios do Algarve.

Para a responsável, «os doutorandos são não só o motor da investigação de qualquer instituição de ensino superior, ou seja, a excelência interna, mas também devem ser o reforço da comunicação com o exterior, ajudando a responder aos problemas reais dos cidadãos».

Leonor Cancela, diretora do Colégio Doutoral da UAlg, criado em 2020, destacou a importância de divulgar o conhecimento, não tanto numa perspectiva «pura e dura», mas como forma de comunicação com empresas e instituições, contribuindo quer para o desenvolvimento da UAlg, quer da região e do meio empresarial.

Reconhecendo que o início nem sempre é fácil, Leonor Cancela espera que este primeiro encontro seja o início de muitos outros, tal como definido pelo Colégio Doutoral, que se propõe organizar um evento anual, com comunicações para um público não científico, em regime de rotatividade e parceria com os municípios do Algarve, instituições e empresas.

Este primeiro encontro realizou-se sob forma de mesas redondas nas quais os doutorandos finalistas apresentaram os seus projetos, numa linguagem acessível a toda a plateia, composta por empresas e outras entidades externas à UAlg.

As mesas redondas focaram-se em áreas diversas, incluindo Arqueologia, Economia, Gestão, Turismo, Psicologia, Ciências Biológicas (senso lato), Ciências do Mar, Ambiente, Biotecnologia, Biomedicina, Engenharia Informática ou Engenharia Eletrónica e Comunicações, promovendo-se a interação entre todos os intervenientes.

Os doutorandos não finalistas puderam, igualmente, participar, apresentando os seus trabalhos sob forma de posters.

O Colégio Doutoral da Universidade do Algarve tem como principal missão contribuir para a excelência e para o reconhecimento regional, nacional e internacional da formação doutoral oferecida pela academia algarvia, com vista a dar resposta integradora aos diferentes programas de doutoramento da Academia, de forma a garantir a sua qualidade, promoção da interdisciplinaridade e internacionalização.