Lagos vai dar formação a empresários e agentes turísticos

Lagos integra o programa «Formação + Próxima» e promove novas competências para empresários e agentes relacionados com o sector turístico.

A Câmara Municipal de Lagos, representada pela vereadora Sara Coelho, esteve presente na cidade de Amarante, onde assinou com o Turismo de Portugal, na pessoa do seu presidente, Luís Araújo, o compromisso de integrar o programa «Formação + Próxima», numa cerimónia que contou também com a presença da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, no dia 25 de novembro.

Este plano apresentado pelo Turismo de Portugal e desenvolvido nas Escolas de Hotelaria e Turismo, em parceria com as câmaras municipais, insere-se no Plano «Reativar o Turismo – Construir o Futuro», tendo em vista o desenvolvimento de competências e qualificações dos recursos humanos ligados ao sector.

A formação é gratuita e dirigida a empresários e gestores, quadros intermédios e operacionais, em diversas áreas, com o intuito de acrescentar valor ao tecido empresarial local, capacitando quem trabalha e se desenvolve nesta área.

Este programa pretende atingir 75 mil profissionais do sector a nível nacional, através de ações de formação com diferentes características (digital ou presencial) e durações, sempre adaptadas a cada necessidade.

A assinatura deste protocolo permitirá que o Turismo de Portugal, em parceria com cada autarquia, elabore um diagnóstico de necessidades e crie um plano de formação para melhor responder às necessidades de cada território e sector, contribuindo para que a Câmara Municipal de Lagos continue a fortalecer a aposta nos empresários locais do sector do turismo e a valorizar Lagos enquanto destino.