Lagos: Já foi inaugurado o novo Centro Escolar na Luz

Foi inaugurado na última sexta-feira, dia 30 de julho, o novo Centro Escolar da Luz, no concelho de Lagos, culminando uma empreitada municipal de 3,1 milhões de euros que mereceu cofinanciamento do FEDER no âmbito do programa operacional CRESC Algarve 2020.

O novo espaço escolar – previsto na Carta Educativa de Lagos – apresenta condições de estrutura e funcionalidade «que permitirão satisfazer as exigências da escola a tempo inteiro», proporcionando o acolhimento educativo dos alunos, com valências pedagógicas, socioeducativas e culturais características dos centros escolares.

No contexto do concelho e da própria região, esta intervenção foi assumida como «um investimento prioritário», uma vez que a ampliação da capacidade da oferta permite acabar definitivamente com o horário escolar em regime duplo que ainda vinha sendo praticado na EB1 de Espiche, passando o horário normal a ser praticado em todos os estabelecimentos de ensino da rede pública do concelho, «garantia de equidade e do sucesso educativo das crianças».

Isso mesmo foi sublinhado pelas representantes das várias entidades envolvidas – município, CCDR Algarve, Freguesia da Luz e Agrupamento de Escola Júlio Dantas (AEJD).

José Apolinário, presidente da CCDR Algarve, tomou a palavra para enquadrar este evento na estratégia regional e referir – a propósito dos resultados preliminares dos Censos 2021 entretanto divulgados, que apontam para um crescimento expressivo da população residente no concelho e na freguesia da Luz em particular – que «mais população exige mais investimento na qualificação das infraestruturas escolares».

Partilhando alguns números referentes ao quadro financeiro 2014-2020, informou terem sido «financiados 18,6 milhões de euros, os quais alavancaram um investimento de 34 milhões de euros em intervenções como a remoção de amianto das escolas, a introdução da Escola Digital, os Territórios Educativos de Intervenção Prioritário (TEIP), os Centros Qualifica e as obras de requalificação e ampliação do parque escolar».

Sobre a obra inaugurada, José Apolinário destacou o rigor na execução, a adoção de sistemas de aquecimento de águas com recurso a energias renováveis (painéis solares), uma solução que antecipa aquela que será a realidade dos serviços públicos num futuro próximo, e o facto do município, com este investimento, ter ajudado a aumentar a taxa de execução do programa regional.

O responsável pela gestão dos fundos comunitários na região acabou por deixar também alguma informações sobre os programas que aí vêm a caminho, designadamente o «Plano 21|23 Escola +», plano integrado que visa a recuperação das aprendizagens dos alunos dos ensinos básicos e secundário.

Hugo Pereira, presidente da Câmara Municipal de Lagos, na sua intervenção, destacou igualmente «o profissionalismo das diversas empresas envolvidas, desde a autoria do projeto e qualidade do mesmo, ao rigor na execução da empreitada e fiscalização de obra, permitindo que a obra ficasse concluída antes do término do prazo».

Igual mensagem de reconhecimento e agradecimento foi dirigida «a todas as entidades que acompanharam e apoiaram o município na concretização deste investimento, desde a CCDR Algarve, à DGESTE – Direção de Serviços do Algarve, à Junta de Freguesia, ao Agrupamento e aos próprios serviços e trabalhadores da Câmara Municipal de Lagos igualmente envolvidos».

O «bom desempenho nesta intervenção» é, para Hugo Pereira, «a demonstração de que o poder local está preparado para receber e exercer as competências que têm sido transferidas, significando um salto qualitativo nos serviços prestados às populações».

O autarca dirigiu-se igualmente ao pessoal docente e não docente, destacando «a sua nobre missão», assim como às crianças, aos pais e encarregados de educação, lamentando «o facto de não ser possível estarem presentes na cerimónia», mas desejando «o maior sucesso e felicidade para todos».

Hugo Pereira terminaria a sua intervenção dando a conhecer algumas novas ações em curso, que têm como objetivo a ampliação dos estabelecimentos do 2º e 3º ciclos do Ensino Básico do concelho, recordando que, independentemente de quem venha a ter essa responsabilidade, o foco terá de ser sempre o mesmo: «investir na educação das nossas crianças, na formação dos nossos jovens e na valorização a atualização profissional da população ativa, nunca foi, não é, nem nunca será um investimento perdido».

O edifício agora inaugurado, que entrará em funcionamento dentro de poucas semanas (no ano letivo 2021/2022), está dotado de oito salas distribuídas por dois pisos, quatro delas destinadas ao ensino básico, duas a jardim-de-infância, sendo que nas restantes funcionará um centro de apoio à aprendizagem, conforme teve oportunidade de referir José Lopes, Presidente do AEJD, cuja rede este estabelecimento passa a integrar.

Cozinha, refeitório, sala polivalente, biblioteca, sala de professores, sala para o pessoal não docente, gabinete de atendimento aos pais, balneários e instalações sanitárias e áreas de serviço ocupam a restante área do espaço interior.

No exterior, o recinto apresenta um polidesportivo, uma zona de recreio coberta e outra descoberta, com equipamentos diferenciados em função da faixa etária a que se destinam, uma área para a prática de jogos tradicionais, outra para horta pedagógica, espaços verdes e estacionamento. Todas estas áreas de recreio exterior estarão interligadas por rampas, garantindo a acessibilidade sem barreiras.

O novo equipamento foi edificado numa parcela de terreno municipal situada num ponto central, o que permite um acesso rápido a todos os aglomerados urbanos da freguesia, conforme destacou o presidente da Junta, João Rosado dos Reis, que não escondeu alguma «nostalgia misturada com felicidade», por ver «desativar as duas escolas anteriormente em funcionamento» (Espiche e Luz), mas considerando esta mudança «um passo gigante para a melhoria das condições de vida na freguesia».