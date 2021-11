Lagos desafia alunos do 1º ciclo para mais um «Concurso Leitor | Escritor»

Promovido anualmente junto dos agrupamentos de escolas de Lagos, este concurso promovido pela autarquia lacobrigense através da Biblioteca Municipal de Lagos Dr. Júlio Dantas visa incentivar à leitura de autores portugueses para a infância e juventude através de trabalhos de desenho e escrita, que poderão ser entregues até 15 de março de 2022.

A autora e ilustradora convidada para esta 11.ª edição do «Concurso Leitor | Escritor» é Danuta Wojciechowska, sendo que, nesta edição, o concurso abrangerá todos os alunos de 1.º ciclo dos municípios das Terras do Infante (Lagos, Aljezur e Vila do Bispo) com o objetivo de reforçar as relações entre o trabalho desempenhado pelas suas bibliotecas.

Este concurso irá premiar os alunos que se deixem inspirar pelos trabalhos do autor convidado, dando indicação da obra que os motivou a elaborar as suas participações na área do desenho ou escrita (poesia, prosa, conto).

Os trabalhos deverão ser entregues até 15 de março de 2022 nas instalações da Biblioteca Municipal de Lagos, sendo que podem ser apresentados trabalhos individuais ou de grupo até três elementos.

Serão distinguidos quatro participantes (dois para 1.º e 2.º ano e dois para 3.º e 4.º ano) através da oferta de livros da autora convidada e vales monetários para descontar numa livraria local.

Danuta Wojciechowska nasceu no Québec (Canadá) em 1960. Com formação nas áreas do Design de Comunicação e Educação pela Arte, vive e trabalha em Lisboa desde 1984, onde dirige o atelier Lupa Design.

Dinamiza regularmente oficinas de ilustração para adultos, jovens e crianças que promovem a criatividade e a literacia visual ligadas ao livro infantil.

É ilustradora de diversos livros infantojuvenis que fazem parte do Plano Nacional de Leitura, como «O Gato e o Escuro» (Mia Couto), «O Limpa-Palavras e outros poemas» (Álvaro de Magalhães) ou «Os Ciganos» (Sophia de Mello Breyner Andresen).

Recebeu, entre outros, o Prémio Nacional de Ilustração, em 2003, e a distinção Mulheres Criadoras de Cultura, em 2014.

Com este concurso, o município de Lagos e a Biblioteca Municipal pretendem «continuar a reforçar a relação de crianças e jovens com o livro, promovendo igualmente a criação artística desde tenra idade».