Lagoa promove uma Ementa Única nas escolas do concelho

Objetivo passa por promover uma alimentação mais saudável.

A Câmara Municipal de Lagoa vai lançar uma Ementa Única para todos os refeitórios das escolas do concelho, com o objetivo de «promover uma alimentação saudável».

Este é um projeto integrado no CRESCER+, programa do município que foi criado com o objetivo de «promover hábitos saudáveis nas crianças e que trabalha as áreas da alimentação saudável e da atividade física».

Com a criação da Ementa Única, que tem as suas raízes na dieta mediterrânica, «pretende-se consolidar o trabalho que já tem vindo a ser feito nas cantinas escolares, com a oferta de refeições saudáveis e equilibradas, mas também aumentar a qualidade dessa oferta e estendendo-a às cantinas das Instituições Particulares de Solidariedade Social, desde o berçário até ao jardim de infância».

A Ementa Única propõe-se «a estimular a ingestão dos alimentos da época, nomeadamente frutas e vegetais e preferencialmente alimentos regionais, em consonância com a filosofia de sustentabilidade e defesa da cultura, preconizada pela alimentação mediterrânica», explica a autarquia lagoense.

A apresentação desta ementa aconteceu na quinta-feira, dia 2 de setembro, sendo aplicada, no início do ano letivo, em todos os refeitórios escolares dos estabelecimentos de ensino público do concelho de Lagoa.

«Exigência, Qualidade e Amor são as palavras chave deste projeto que desejamos que seja uma mais valia para o crescimento e desenvolvimento saudável das nossas crianças e adolescentes. É fundamental para o desenvolvimento das nossas crianças e jovens termos, cada vez mais, um concelho ativo e saudável», considera Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal.