Lagoa mantém apoios a estudantes no ano letivo 2022/2023

Cadernos de fichas, vouchers para material escolar e transporte gratuito.

O município de Lagoa, à semelhança dos anos anteriores, irá apoiar os estudantes que frequentam os estabelecimentos de ensino públicos do concelho de Lagoa, através da distribuição dos cadernos de fichas e material escolar aos estudantes do pré-escolar e do 1º ciclo, da distribuição de vouchers unitários de 25 euros aos alunos do 2º e 3º ciclos e ensino secundário, para trocarem por material escolar nos estabelecimentos aderentes, e ainda através do transporte escolar gratuito.

A medida também abrange os estudantes-atletas que integram o projeto UAARE – Unidade de Apoio ao Alto Rendimento, mesmo que residentes nos concelhos limítrofes.

Em relação aos cadernos de fichas, continuará a ser o Município a adquirir os mesmos para todos os alunos do 1º ciclo, oferecendo-os às escolas para, posteriormente, estas distribuírem pelos alunos, evitando o reembolso que existia no passado recente.

Os cadernos de fichas serão comprados tendo em conta os livros adotados por cada um dos agrupamentos da rede pública e, tanto o material como os cadernos de fichas, chegarão a cada uma das escolas no início do ano letivo.

Os vouchers que serão distribuídos pelos estudantes do 2º, 3º ciclos e do ensino secundário também serão entregues no início do ano letivo, com a colaboração dos Agrupamentos de Escolas. Estes vouchers poderão ser trocados por material escolar até 31 de dezembro de 2022 nas papelarias do concelho aderentes, que serão anunciadas em breve.

A distribuição dos vouchers tem também como objetivo ajudar o comércio local, uma vez que só poderão aderir a esta campanha papelarias sedeadas no concelho de Lagoa.

«O início de cada ano letivo é sempre um período em que as famílias são obrigadas a realizar um maior esforço financeiro para comprar os livros e materiais escolares. Com estas medidas, o município contribui para que todas as crianças e jovens iniciem o ano letivo com o material necessário», afirmou Luís Encarnação, Ppresidente da Câmara Municipal de Lagoa.