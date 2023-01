Lagoa inaugura amanhã o novo Pátio das Gerações

O município de Lagoa inaugura amanhã o Pátio das Gerações, um edifício multiusos onde será instalada a Universidade Sénior de Lagoa.

Lagoa inicia amanhã as comemorações dos 250 anos da criação do concelho (1773-2023) com a inauguração do Pátio das Gerações, um espaço que resulta de uma aposta arquitetónica arrojada, do arquiteto da Câmara Municipal de Lagoa, José Paulo Vitoriano, aproveitando um espaço devoluto da cidade de Lagoa e colocando-o ao serviço da população

É um edifício com uma área de implantação de 557 metros quadrados (m²), com um pátio exterior, uma receção, uma zona de estar, duas salas de estudo, uma cozinha, uma sala polivalente, que servirá para acolher a Universidade Sénior e as suas atividades diárias, bem como os alunos do pré-escolar e da EB1 de Lagoa, em atividades ocasionais. Tem um pátio interior que permite o acesso entre o edifício e a EB1 de Lagoa, bem como ao refeitório escolar, permitindo dessa forma realizar atividades entre as várias gerações.

O edifício situa-se no Largo do Convento de São José, em Lagoa, atrás do refeitório escolar, onde eram as antigas instalações do viveiro municipal.

A inauguração acontecerá pelas 15h00 com a presença do executivo municipal, da diretora do Agrupamento de Escolas ESPAMOL, da direção da Universidade Sénior e da comunidade sénior do concelho.

Trata-se de um investimento de 476.008,98 euros do município e de uma obra há muito desejada, uma vez que havia a necessidade de criar melhores condições para os seniores que frequentam a Universidade Sénior, uma instituição que comemora amanhã, dia 13 de janeiro, 13 anos de existência e que conta com cerca de 60 alunos.

«É com enorme satisfação que vejo um espaço devoluto tornar-se num edifício ao serviço da nossa população, tanto para os seniores como para os mais novos. Esta obra reafirma Lagoa como Cidade Educadora, pois proporciona a oportunidade de aprender ao longo da vida, promove a educação informal e não formal, bem como a intergeracionalidade», afirmou o presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação.