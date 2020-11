 Lagoa é o concelho do Algarve com maior número de Eco-escolas

Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) atribuiu o galardão Eco-Escolas 2020 a 13 escolas do concelho de Lagoa. O Agrupamento de Escolas Rio Arade (AERA) distinguiu-se ainda como o único Eco-Agrupamento do Algarve.

Numa sessão online, realizada a 13 de novembro, foi celebrado o Dia das Bandeiras Verdes – Galardão Eco-Escolas, destacando-se os projetos, escolas e municípios que contribuíram para tornar mais sustentável o dia-a-dia das escolas e das comunidades.

Lagoa posicionou-se como o concelho algarvio com mais escolas galardoadas, num total de 13. O AERA, um dos dois Agrupamentos de Escolas existentes no concelho, recebeu ainda o certificado reservado aos Agrupamentos onde todas as escolas são Eco-Escolas.

A Câmara Municipal de Lagoa explica que tem «desenvolvido com a ABAE, nos últimos anos, uma parceria, no âmbito da Educação, para a sustentabilidade ambiental, tema que elegemos como marca do biénio de 2020/21».

«Ser sustentável é ter um sistema socioeconómico em equilíbrio com o sistema que o envolve, ou seja, com a biosfera», acrescentou Margarida Gomes, coordenadora pedagógica da ABAE, na sua intervenção neste evento.

Por seu lado, o presidente de Lagoa, Luís Encarnação, congratulou-se «com estas distinções num ano de dificuldades acrescidas», elogiando «o trabalho desenvolvido no âmbito do Projeto Eco-Escolas».

«Apesar dos condicionalismos associados ao encerramento físico das escolas no final do ano letivo transato, os estabelecimentos da rede pública (Agrupamentos de Escolas ESPAMOL e AERA) e da rede privada (Nobel Internacional School) empenharam-se no cumprimento da metodologia Eco-Escolas e foram capazes de levar o programa até ao fim, nomeadamente através do incentivo ao desenvolvimento de diversas atividades em casa. A distinção é assim bem merecida por docentes, alunos, pais/encarregados de educação, técnicos da autarquia e todos os agentes educadores envolvidos», concluiu o autarca Luís Encarnacão.