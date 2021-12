Lagoa deu boas-vindas aos professores na Gala da Educação

Lagoa assinalou a recepção aos professores e homenageou os aposentados da comunidade escolar com a Gala da Educação.

O município de Lagoa assinalou a recepção ao professor e homenageou todos aqueles que dedicaram uma vida inteira à educação e agora se aposentaram, numa gala realizada na terça-feira, dia 14 de dezembro, no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa.

Impedido de realizar o habitual jantar de recepção aos professores, devido à COVID-19, onde acolhe aqueles que, pela primeira vez, trabalham na área da educação, no concelho de Lagoa, e homenageia os recém aposentados na mesma área, o município de Lagoa não quis de deixar de assinalar este momento, proporcionando o espetáculo «The Cotton Christmas», com a cantora Áurea, o cantor NBC e os Cais Sodré Funk Connection, a toda a comunidade escolar.

Esta foi a forma que o município de Lagoa encontrou para não deixar passar em claro, mais um ano, um momento importante que, normalmente, acontecia no início de cada ano letivo e marcava o inicio do mesmo.

A recepção à comunidade escolar, mas, acima de tudo, a homenagem a todos aqueles que se reformaram ao longo do ano letivo anterior e que deram o seu contributo para o sucesso educativo de cada criança e jovem lagoense e, para a educação em geral no nosso concelho.

Na presença do Delegado Regional da Educação, Alexandre Lima, da diretora do Agrupamento de Escolas ESPAMOL, Emília Vicente, do elemento da Direção do Agrupamento de Escolas Rio Arade, José Duarte, dos diretores da Nobel International School Algarve, Abigail Lewis e Francisco Claro e dos demais representantes da IPSS, associações de pais e entidades convidadas, Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa, deu as boas-vindas a todos e a todas.

O autarca desejou excelente ano letivo, reiterou importância que a educação tem na estratégia do município e o quão importante são todos os agentes que diariamente trabalham para formar os futuros homens mulheres do amanhã, e aproveitou esta oportunidade para deixar uma palavra de confiança, afirmando que o município de Lagoa está preparado para receber a competência da educação, já a partir do dia 01 de abril de 2022.