Lagoa cancela Feira do Emprego e do Empreendedorismo

A edição da Feira do Emprego e do Empreendedorismo de Lagoa 2021 adiada por força do contexto de pandemia por COVID-19.

O município de Lagoa lançou a Feira de Emprego e Empreendedorismo de Lagoa (FEEL) a 7 e 8 de fevereiro 2020.

O evento contou com a participação de mais de 70 entidades e com um programa diversificado de atividades que decorreram no Centro de Congressos do Arade.

Por não ser possível concretizar a edição da FEEL 2021, conforme previsto, o Município de Lagoa continua, entretanto, a preparar a realização futura deste evento a que atribui grande importância.

Previsivelmente em 2022, quando as condições de saúde pública o permitirem, a FEEL propõe-se voltar com energia redobrada.

A FEEL é um evento âncora no âmbito da promoção do Emprego, Empreendedorismo, Educação e Formação, que promove a partilha de experiências e a troca de conhecimentos a nível laboral e de ensino. Deseja inspirar e preparar os jovens para a entrada no mercado de trabalho, cada vez mais global e competitivo.

O município de Lagoa pretende, com a realização deste evento, proporcionar aos desempregados, em idade ativa, contactos com várias culturas empresariais e respetivos produtos e serviços para que possam encontrar emprego nas mais diversas áreas disponíveis no mercado.

A FEEL, também, tem como objetivo dar a conhecer as medidas de apoio ao investimento, a oferta de estágios e de postos de trabalho, os programas de ensino profissional e de ensino superior existentes no concelho de Lagoa e na região do Algarve, envolvendo o maior numero de agentes locais e regionais.