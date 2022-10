Lagoa acolheu Centros de Formação e Associações de Escolas

O XV Congresso Nacional dos Centros de Formação e Associações de Escolas decorreu em Lagoa, de 5 a 7 de outubro.

Realizou-se em Lagoa, o XV Congresso Nacional dos Centros de Formação e Associações de Escolas (CFAE), com início no dia 05 de outubro, dia em que se comemora o Dia Mundial do Professor, que contou com a presença do secretário de Estado da Educação, António Leite, da diretora-geral da Administração Escolar, Susana Lopes, do presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação, de Carla Fernandes, em representação do delegado regional de Educação do Algarve e do presidente do congresso e diretor do Centro de Formação de Albufeira, Lagoa, Silves, Silvério Conceição.

«Como Cidade Educadora que somos, foi um enorme prestigio recebermos o XV Congresso dos CFAE e o Secretário de Estado da Educação em Lagoa. A partilha de informação é parte importante do processo alargado e sustentado de melhoria de toda a comunidade educativa, promovido pela nossa autarquia. Momentos como este são de enorme importância», afirmou Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.

Ao longo dos três dias foi realçado, pelos vários intervenientes, o papel dos professores e a sua formação na construção de ambientes inovadores e inclusivos, a importância das redes de colaboração e de momentos de partilha para a melhoria da qualidade do trabalho promovido pelos Centros de Formação e Associações de Escolas (CFAE), o papel de Lagoa como cidade Educadora, bem como a excelente articulação entre a Câmara Municipal de Lagoa e a Direção Geral de Estabelecimentos Escolares, para além de terem sido apresentados dados sobre a evolução do sistema educativo em Portugal, mencionando a coerência das políticas educativas com as prioridades atuais, destacando o papel formativo dos CFAE.

Os principais temas do congresso foram a revisão das memórias do trabalho realizado pelos CFAE, ao longo destes 30 anos de existência, a dimensão europeia da formação, a formação contínua: impasses e perspetivas, os contributos da formação continua e o desenvolvimento pessoal e profissional na Formação para a aprendizagem, desenvolvimento profissional docente e inovação das práticas pedagógicas.