João Ricardo ingressou na UAlg com média superior a 19 valores

João Ricardo é um dos estudantes que ingressou com a média mais elevada, na Universidade do Algarve, este ano letivo.

Com 19,16 valores, poderia ter optado por qualquer curso, mas escolheu Gestão de Empresas, em primeira opção, na Faculdade de Economia da UAlg.

Vindo da Escola Secundária de Loulé, João Ricardo confessa que não foi uma escolha fácil. «Tinha várias opções, todas bastante dispersas, de áreas completamente diferentes, mas, de todas, Gestão de Empresas pareceu-me o curso que maior e mais variado número de hipóteses me abre de futuro», diz João Ricardo.

Questionado sobre o facto de ter ou não equacionado concorrer a outra universidade fora da região, assume que pensou nessa possibilidade, mas refere que há um fator que nem sempre é considerado pelos alunos, no momento de fazer esta escolha: a qualidade de vida.

«Para muitos, o Algarve é um paraíso turístico. É um privilégio podermos estudar num lugar com essas características. Por isso escolhi a Universidade do Algarve. Porque não é só «estudar onde é bom viver», quem vem para a UAlg rapidamente percebe que «é viver onde é bom estudar». João Ricardo acrescenta ainda que «a Universidade deve orgulhar-se do que oferece aos seus alunos».

«Sentimos que estamos num habitat singular, o que nos faz valorizar a sorte de podermos estar aqui».

Para não ver goradas as suas expetativas, preferiu não as criar antecipadamente, mas, depois de ter passado algum tempo, diz-se muito satisfeito com a escolha que fez.

«Por todos os motivos. A adaptação torna-se fácil quando o ambiente é harmonioso e tranquilo, como o da Faculdade de Economia. Sentimos que estamos num habitat singular, o que nos faz valorizar a sorte de podermos estar aqui».

Sobre a «receita» para se atingir uma média de ingresso tão elevada, prefere não arriscar qualquer prescrição. Na sua opinião, «para cada um, pode ser prescrito algo diferente».

Todavia, «diria que a motivação para fazer sempre mais e melhor é o que nos deve guiar. Acreditarmos verdadeiramente que é possível alcançar determinados patamares e não nos ficarmos pelo suficiente faz a diferença».

Depois, acrescenta, «tive a sorte de ter família e amigos que contribuíram para isso e devo também um agradecimento à minha escola e aos professores que se cruzaram comigo por tudo o que me proporcionaram».

Para João Ricardo, este percurso nunca é um trabalho solitário, por isso, o mérito não é só seu.

Em relação ao futuro, confidencia que «sempre quis ser professor e sinceramente acho que vou ser, porque é onde me vejo a fazer o que gosto». Mas, ciente de que em três anos de licenciatura muita coisa pode acontecer, devido ao facto de se cruzar com novas realidades e experiências, conclui: «estarei sempre aberto a novos objetivos e aspirações».

31 novos estudantes com média de ingresso superior a 18 valores

No ano letivo 20122/23, entraram na UAlg 31 novos estudantes com média de ingresso superior a 18 valores.

Recorde-se que todos os estudantes que ingressaram na UAlg, em primeira opção, com nota de candidatura igual ou superior a 17 valores, irão ter bolsa de excelência.

Atribuídas aos melhores alunos de cada curso de licenciatura e mestrado integrado, que se matricularam no 1.º ano, pela primeira vez, as bolsas pagam integralmente o valor da propina (697 euros).