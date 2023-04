Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (ISMAT), no âmbito da nona edição do PLUS DESIGN WEEK, traz Miguel Neiva, designer e fundador do código ColorADD, ao Algarve.

Miguel Neiva, designer e fundador do código ColorADD, é convidado pelo Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (ISMAT) a estar presente na nona edição do PLUS DESIGN WEEK, organizado pela Licenciatura de Design de Comunicação em parceria com a Licenciatura de Gestão de Turismo da academia sediada em Portimão.

Mestre em Design e Marketing, Miguel criou o ColorADD, um sistema de identificação de cores para daltónicos, um código pioneiro, universal e inclusivo que permite a inclusão de cerca de 350 milhões de pessoas em todo o mundo.

O ColorADD, o alfabeto das cores, é uma linguagem universal e inclusiva, desenvolvido com base nas três cores primárias, representadas através de símbolos gráficos que, conjugados com base no «conceito de adição de cores» que permite ao daltónico identificar todas as cores.

Uma linguagem simples, fácil de memorizar e aplicar em situações do dia a dia, possibilitando aos daltónicos, de uma forma clara e inequívoca a identificação da cor, sempre que é fator de identificação, orientação ou escolha.

Desde 2008, este sistema de comunicação inclusivo foi considerado pela revista GALILEU, da editora Globo, do Brasil, como uma dos «40 ideias para melhorar o mundo».

O código ColorADD está já a ser implementado em vários países por diversas instituições dos diferentes sectores económicos da sociedade.

Miguel criou ainda uma Organização Não-Governamental (ONG), a Associação ColorADD.Social, para assegurar que o ColorADD possa ser utilizado na educação, livre de custos, permitindo assim a inclusão de crianças daltónicas, sem discriminação.

E esta missão que Miguel Neiva irá partilhar no dia 19 de abril, entre as 17h00 e as 22h00 no salão do edifício da Junta de Freguesia de Portimão, uma palestra com os alunos do ISMAT.

Neiva integra um grupo convidados que no contexto académico ou profissional, entre dia 17 a dia 21 de Abril, irão partilham visões transformacionais na área do design e da criatividade.

Quem quiser assistir basta fazer a inscrição aqui.

Nesta mesma semana, a equipa da ColorADD.Social fará um rastreio de daltonismo no Agrupamento de Escolas João de Deus, em Faro, em dia 21 de abril. É o primeiro ato para a implementação do código no Algarve.

No dia antes, está agendada uma reunião na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve.

O ColorADD está hoje implementado no vestuário, transportes, turismo, lápis e jogos didáticos, hospitais, manuais escolares, entre outros, transmitindo inovação, utilidade e responsabilidade social a todos os parceiros que o integram nos seus produtos e serviços, facilitando a integração dos daltónicos e iguais acessibilidades para todos.

Para o ISMAT, a oportunidade de partilhar a experiência de vida do Miguel com os alunos, «é reforçar o trabalho que desenvolvemos em sala de aula, onde acreditamos que os futuros profissionais terão a oportunidade de transformar o mundo, mais inclusivo, equitativo e sustentável».

PLUS DESIGN WEEK regressa para a nona edição

O PLUS DESIGN WEEK (PDW) é um evento organizado no contexto da Licenciatura de Design de Comunicação do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (ISMAT), do Grupo Ensino Lusófona, que se encontra sediado em Portimão.

Esta iniciativa é um modelo pedagógico que instrumentaliza a oportunidade de convidar profissionais do mercado para partilhar a sua experiência e projetos, e desafiar os alunos para responder a desafios reais através de práticas colaborativas e transdisciplinares.

A nova edição do PDW, que se realiza de 17 a 21 de abril, com diferentes parceiros de Portimão, regressa ao contexto totalmente presencial, com um painel de convidados que irão desafiar os nossos alunos e este ano com mais um PLUS, com a participação de alunos da Licenciatura de Gestão de Turismo do ISMAT, que irão integrar os grupos de trabalho.

O que torna distintiva esta semana para todos os alunos dos diferentes anos letivos de cada curso, é a oportunidade de ouvir as experiências diversificadas dos convidados, de trabalhar com colegas de áreas complementares, a mentoria dos desafios e sobretudo a rapidez de resposta a um problema (três horas).

Este semestre temos a oportunidade através dos nossos convidados ter uma visão integrada, dos possíveis percursos profissionais que um designer/criativo poderá desenvolver.

No dia 17 de abril, Rui Rosa, coordenador da StartUp Portimão, irá contextualizar os pilares de desenvolvimento e inovação mais atrativos para os investidores de novos negócios.

No dia 18 de abril, será a vez dos designers Carla Yanina Reis e Fábio Belchior que, além de terem a sua empresa sediada no Algarve, têm vindo apoiar a área de design, marketing digital e estratégia através do Share Algarve.

No dia 19, será a vez do designer de comunicação Miguel Neiva.

Depois, o professor universitário Alexandre Duarte, irá partilhar a experiência de décadas a ajudar os alunos de design através do modelo Oficina de Portfólio, que permitiu aos jovens formados a entrar no mercado do trabalho com portfólios sólidos e identidades distintivas, do dia 20 de abril.

Por fim, no último dia, Marko Rosalline diretor criativo e fundador da agência Deadinbeirute, vem partilhar a sua experiência de crescimento e como as diferentes etapas profissionais foram importantes para a sua agência ganhar nos últimos quatro anos, o reconhecimento e prémios nacionais /internacionais de entidades de referência para todos os designers, a 21 de abril.