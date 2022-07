ISMAT lança Mestrado em Gestão e Inovação em Turismo e Hospitalidade

ISMAT, em Portimão, lança um novo Mestrado em Gestão e Inovação em Turismo e Hospitalidade, na modalidade de ensino à distância (EAD).

O Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (ISMAT), em Portimão, abre, já no ano letivo 2022/2023, o Mestrado em Gestão e Inovação em Turismo e Hospitalidade, na modalidade de ensino à distância (EAD).

Este novo mestrado é o primeiro do país a ser acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) nas áreas do Turismo e Hospitalidade a funcionar nesta modalidade de ensino, e resulta da associação entre o ISMAT, a Universidade Lusófona de Lisboa (ULHT) e a Universidade Lusófona do Porto (ULP).

Aponta como objetivo principal a capacitação de profissionais do sector para a promoção da inovação e da competitividade através do desenvolvimento de competências estratégicas para a criação e implementação de soluções com impacto, em resposta aos novos contextos e desafios da atualidade.

O desenho curricular do mestrado está concebido e desenvolvido de forma modular e articulada, no que se refere aos conteúdos, metodologias e atividades de ensino e aprendizagem, visando a sua adequação aos processos colaborativos e de participação nas atividades, a flexibilização no acesso aos recursos, sem imperativos de deslocação dos estudantes e procurando um equilíbrio entre a comunicação síncrona e assíncrona, e a coerência dos métodos de trabalho com os objetivos e os procedimentos de avaliação das aprendizagens.

O Mestrado, acreditado por seis anos, vem reforçar o projeto de capacitação e formação na área do Turismo e da Hospitalidade do Grupo Ensino Lusófona, no qual se enquadram as três Instituições, com foco em temas estruturantes, como as estratégias de internacionalização, transformação digital, a análise financeira de investimentos e o revenue management, a gestão de crises e o marketing.

O curso conta com docentes académicos e com profissionais do sector, de reconhecida competência nacional e internacional.

As candidaturas já estão abertas e decorrem até setembro de 2022.

Mais informação sobre o Mestrado pode ser consultada aqui.