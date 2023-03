O Instituto Piaget de Silves comemora na próxima semana o seu 20º aniversário. Celebrações têm início hoje, sexta-feira, dia 17 de março.

O Instituto Piaget de Silves, um dos quatro polos académicos que integram atualmente o Instituto Piaget em Portugal, comemora na próxima semana o seu 20º aniversário e as celebrações associadas a este marco têm início já esta sexta-feira, dia 17 de março.

Durante uma semana, suceder-se-ão várias iniciativas, que culminarão no dia 24 com o evento comemorativo dos 20 anos. Um dia que contará com o envolvimento e participação de toda a comunidade académica, antigos alunos, entidades oficiais, representantes das Ordens Profissionais e parceiros estratégicos.

Nas últimas duas décadas, a Escola Superior de Saúde Jean Piaget do Algarve, baseada em Silves, tem contribuído para a formação de profissionais de excelência, sendo simultaneamente uma fonte de conhecimento e um pilar no apoio ao desenvolvimento da comunidade em que se insere.

O mote das celebrações será centrado nos diplomados que a Escola formou nestes 20 anos e que projetaram a instituição para fora dos seus muros.

A criação do Campus Académico de Silves, em 2002, marcou a extensão da atividade do Instituto Piaget a todas as regiões do país. Uma decisão que permitiu alargar o propósito original de contribuir para o desenvolvimento humano e social através da criação e consolidação de unidades que implementam projetos de educação, de investigação e de intervenção comunitária, assentes na liberdade científica, pedagógica e criativa, na proximidade, nos valores humanos fundamentais e no trabalho em rede.

Atualmente, a Escola Superior de Saúde Jean Piaget do Algarve ministra cursos de licenciatura, pós-graduação e cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP) no âmbito do Ensino Superior Politécnico, em áreas como a Enfermagem, Fisioterapia, Osteopatia, Gerontologia e Serviço Familiar e Comunitário, entre outras.

Do ponto de vista formal, integra o designado Instituto Politécnico Jean Piaget do Sul, a par da Escola Superior de Educação Jean Piaget de Almada e da Escola Superior de Tecnologia e Gestão Jean Piaget (também sediada em Almada), todas pertencentes à mesma entidade instituidora, que é o Instituto Piaget.

Programa