Instituto para os Estudos Turísticos de Macau quer colaborar com a UAlg

Instituto para os Estudos Turísticos de Macau explora formas de colaboração com a Universidade do Algarve (UAlg).

A Faculdade de Economia da Universidade do Algarve recebeu, no dia 23 de maio, uma delegação do Instituto para os Estudos Turísticos de Macau (Institute for Tourism Studies), liderada pela sua presidente, Fanny Vong, que se fez acompanhar pela vice-presidente para os Assuntos Académicos, Connie Loi, e pelo diretor da Escola de Gestão de Turismo Doutor, Max Zhao.

Durante a manhã de trabalho foi explorada a possibilidade de se estabelecer uma colaboração que estimule a investigação avançada em turismo, a criação de uma parceria ao nível da oferta existente de cursos de mestrado e, ainda, a criação de um programa em cotutela ao nível dos terceiros ciclos (doutoramentos).

A materialização deste acordo permitirá à UAlg, que ocupa atualmente o segundo lugar nacional de investigação em Turismo e integra o top 100 mundial, de acordo com o Shangai Ranking, associar-se a uma instituição que ocupa a primeira posição nesta área do saber no continente asiático, segundo o QS World University Rankings, e a décima no mundo.

A delegação do Instituto para os Estudos Turísticos de Macau foi ainda recebida pelo reitor da UAlg, Paulo Águas.