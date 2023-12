Estreia da Gala da Juventude de Albufeira homenageia 200 jovens de mérito nas áreas artística, do associativismo e sucesso escolar.

Duas centenas de jovens albufeirenses com mérito reconhecido nas áreas Artística, do Associativismo e a nível Escolar foram homenageados, na quinta-feira, dia 30 de novembro, no Auditório Municipal, naquela que foi a I Gala da Juventude de Albufeira.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira sublinha que «a Gala tem por objetivo incentivar os jovens que se destacaram entre os demais, para que sirvam de modelo aos seus colegas, com vista a que no próximo ano sejam ainda mais os que merecem receber este reconhecimento público, bem como de regozijo para as famílias, professores, treinadores e dirigentes dos clubes e associações do concelho».

José Carlos Rolo começou por saudar todos os jovens que iriam ser homenageados na I Gala da Juventude de Albufeira, uma iniciativa do município dinamizada pelo GAJ – Gabinete da Juventude de Albufeira e felicitar as famílias dos jovens albufeirenses de mérito, nas áreas artística, associativa e escolar.

«A Juventude é o futuro da sociedade, quer a nível da comunidade local e regional quer do próprio país, por isso esta Festa é um investimento na Juventude e no Futuro». O autarca recorreu à célebre frase de Pitágoras como exemplo do que acabara de afirmar «Educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos», sublinhando que uma Juventude bem formada tem um décimo dos problemas e maiores possibilidades de sucesso.

Os primeiros jovens a ser homenageados foram os vencedores do Concurso «Jovens + Criadores», uma iniciativa realizada pelo GAJ, também, pela primeira vez em Albufeira, destinada a apoiar a criação, produção e difusão da arte dos jovens artistas locais, promover o gosto pela livre criação e facilitar o acesso à cultura dos jovens do concelho.

O concurso abrangeu as seguintes áreas artísticas: arte digital, escrita, fotografia, ilustração, música, pintura e audiovisual.

Os jovens concorreram em dois escalões: dos 12 aos 17 anos (1.º escalão) e dos 18 aos 35 anos (2.º escalão) e o júri do concurso, constituído por Cristiano Cabrita (vice-presidente com a responsabilidade pelo pelouro da Juventude), Rui Rosa (Chefe de Divisão do Desporto), Rui Gregório (fotografia); João Galante (música), Bruno Grilo (pintura) e Luísa Monteiro (literatura) foi responsável pela seleção dos vencedores, que receberam prémios monetários no valor de 500 euros (1.º prémio do 1.º escalão) e 1000 euros (1.º prémio do 2.º escalão), naqueles que são os primeiros prémios de reconhecimento artístico.

Seguiu-se a atribuição do Prémio – Reconhecimento Associativo. Refira-se que nesta área, os jovens foram indicados pelas diferentes associações desportivas, culturais e associações e entidades na área social pelo facto de reunirem um conjunto de características de personalidade que evidenciam um elevado sentido de comunidade, defesa da ética no âmbito associativo, bem como de excelentes competências a nível comunicacional e emocional.

Depois das associações foi atribuído o Prémio – Reconhecimento de Mérito Escolar aos alunos dos vários agrupamentos de escolas do concelho, nomeadamente ao nível do 2.º e do 3.º ciclos e Secundária. Estes alunos, com médias a partir de 4,5 (2.º e 3.º ciclo) e 18 (ensino secundário), foram indicados devido ao seu mérito escolar pelas respetivas escolas de origem.

A Festa fez-se, também, com as atuações de duas duplas de músicos albufeirenses muito talentosos, com estilos bem diferentes mas, ambos bastante conhecidos entre os jovens: Quiassaca & Wavy que cantaram, dançaram e encantaram e, como não podia deixar de ser, levaram ao palco do Auditório uma das suas músicas mais conhecidas «O Dono do Bloco». A segunda atuação ficou à responsabilidades dos NAIRA que para a I Gala da Juventude de Albufeira aproveitaram para apresentar duas músicas originais: «Cine Pax» e «Eu Estou Aqui».

Durante a sua intervenção na cerimónia, o presidente da Câmara, destacou o trabalho, empenho e dedicação dos jovens, tendo afirmado que «ser vencedor não é vencer sempre: é não parar de lutar!», realçando, também, que apenas no dicionário é que o sucesso aparece à frente do trabalho.

«É preciso continuar a trabalhar porque Albufeira precisa de vós. Contamos com o vosso empenho e dedicação e acreditem – a Juventude é um estado de espírito. Há que ser jovem sempre e prolongar a Juventude ao longo da vida», concluiu.

Cristiano Cabrita, vice-presidente da Câmara Municipal de Albufeira com a responsabilidade do pelouro da Juventude, realçou que o concurso Jovens + Criadores «foi uma forma inovadora de o Município reconhecer os nossos jovens» e fez alusão ao presidente José Carlos Rolo como o «grande mentor da Gala».

O vice-presidente começou por destacar o reconhecimento do mérito dos jovens albufeirenses na Arte, tendo aproveitado para sublinhar «deste lado vocês têm interlocutores, a porta do gabinete do presidente, a minha e a do GAJ estão sempre abertas para vos receber, ouvir, reconhecer e dar conhecimento público do vosso trabalho». Destacou que é importante os jovens conhecerem a política de Juventude do Município e a criação, no último ano, do Conselho da Juventude, que existem para apoiar todos os jovens do concelho.

«Esta é a primeira vez que criámos condições para os jovens poderem apresentar os seus projetos, no âmbito do concurso «Jovens + Criadores». É esse o caminho que queremos percorrer», enfatizou, dando, igualmente, os parabéns aos jovens que se destacaram na área do Mérito Associativo e do Mérito Escolar. Cristiano Cabrita, tal como o presidente da Câmara, disse estar muito orgulhoso de todos os homenageados e estendeu este reconhecimento aos pais, professores, treinadores e dirigentes das coletividades que acompanham os jovens no seu dia a dia.

O autarca terminou fazendo referência ao repto lançado pelo presidente para que os jovens continuem a trabalhar e sejam um exemplo para os seus pares «e quem sabe, talvez para o próximo ano, este espaço não seja suficiente para acolher todos os homenageados, pais, encarregados de educação, dirigentes e treinadores desportivos».