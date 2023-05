Faro volta a transformar-se na capital do Design durante cinco dias

Faro volta a converter-se na capital do design, de 22 a 27 de maio, com mais uma edição do Algarve Design Meeting (ADM).

A sessão de abertura está marcada para as 18h00 do dia 22, na Rua de Santo António (topo norte), com a inauguração do Projeto Montra (intervenção de projetos de design em várias lojas da baixa de Faro) e posterior visita à Fábrica da Cerveja (sede principal do ADM), com inauguração e visita às exposições, lojas Pop-Up e festa no Espaço Lounge.

Além das atividades previstas durante a semana na Fábrica da Cerveja (conferências, lojas Pop-Up, workshops, cinema, aluno talks, etc.), no dia 27 de maio, pelas 22h00, vai realizar-se mais um espetáculo de videomapping, no Largo da Sé, que conta com a apresentação de projetos desenvolvidos por alunos de várias universidades nacionais e internacionais.

Durante uma semana, instituições, empresas, professores, investigadores, profissionais e público em geral têm a possibilidade de contactar com vários projetos e talentos existentes nos setores da indústria criativa, fomentando o conhecimento entre os diferentes coletivos da sociedade.

Nas últimas edições, o ADM tem promovido não só o design em todas as suas formas de expressão, mas também a região do Algarve, colocando-a no mapa dos eventos internacionais do design.

O Algarve Design Meeting é organizado pela Escola Superior de Educação e Comunicação (ESEC) da Universidade do Algarve, em parceria com a Câmara Municipal de Faro e a Associação Nacional de Designers.