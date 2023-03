Faro transfere mais de 2 milhões para as escolas do concelho

No âmbito da delegação de competências e transferências de meios entre a autarquia e agrupamentos de escolas de Faro.

A Câmara Municipal de Faro vai transferir em 2023 um valor global de 2.272.148,48 euros para os Agrupamentos de Escolas João de Deus, Pinheiro e Rosa, Tomás Cabreira, D. Afonso III e Dr. Alberto Iria (este situado no concelho de Olhão, mas com responsabilidades ao nível da gestão da EB1 da Culatra) no âmbito dos protocolos de delegação de competências e transferências de meios celebrados.

«O nosso objetivo continua a passar por, cada vez mais, promover entre a nossa comunidade, em particular os mais jovens, a igualdade de oportunidades no acesso a uma educação que se aproxime cada vez mais da excelência», refere o presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau.

Com a celebração destes contratos, o município vai injetar este ano um valor recorde nos vários agrupamentos de escolas – face aos 2.191.790,94 euros de 2022. Desta forma, a autarquia visa contribuir para a melhoria da realidade educativa do concelho, ao mesmo tempo que reforça autonomia das direções dos agrupamentos de escolas, colocando em prática uma estratégia integrada de gestão local do parque escolar para responder às necessidades de cada estabelecimento de ensino.

Recorde-se que, no âmbito destes contratos de transferência e delegação de competências, desde o ano passado que os serviços de refeições são igualmente assegurados diretamente pelos vários agrupamentos de escolas.

Em paralelo, o município de Faro continua a providenciar transporte escolar gratuito a todos os alunos do ensino básico (1.º, 2.º e 3.º ciclo) e secundário que residam a mais de 3 quilómetros do estabelecimento de ensino que frequentem (através de autocarro, minibus, veículos municipais, ou carreiras fluviais ou circuito especial fluvial para estudantes residentes nos núcleos habitacionais da ilha da Culatra).