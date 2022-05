Faro tem novo curso de Nadador-salvador para estudantes do concelho

Curso será em regime pós-laboral.

O Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa, de Faro, no âmbito do Curso Profissional de Técnico de Salvamento em Meio Aquático (TSSMA) e com a parceria da Câmara Municipal de Faro e da Escola de Formação de Nadadores-Salvadores Profissionais (CEFAD), lança o 2º Curso de Nadadores-Salvadores Profissionais aberto a todos os alunos (Secundário e Universitário) do concelho de Faro.

O Curso vai ter início no dia 6 de junho, nas Piscinas Municipais de Faro, em regime pós-laboral. As Provas de admissão são no dia 3 de junho.

O valor do curso, para alunos de TSSMA, é de 150 euros. Para os restantes alunos do concelho de Faro, o valor sobre para 195 euros.

As inscrições podem ser feitas pelo telefone 966 382 297 ou online, aqui, preenchendo o formulário respetivo e apresentando o comprovativo de matrícula em escola do concelho.