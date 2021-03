Faro investe em equipamentos informáticos para alunos do concelho

Faro reforça verba para aquisição de equipamentos informáticos para apoio aos alunos.

O executivo municipal de Faro aprovou, em reunião de Câmara de 1 de março, as adendas aos protocolos de delegação de competências e transferências de meios celebrados em 19 de janeiro de 2021 com os Agrupamentos de Escolas João de Deus, Pinheiro e Rosa, Tomás Cabreira, D. Afonso III e Montenegro, para reforço de verba no valor de 100 mil euros.

A autarquia de Faro, que já tinha aprovado, por meio dos referidos protocolos, a transferência de mais de um milhão de euros para os estabelecimentos de ensino, decidiu atribuir uma comparticipação financeira extraordinária de 20 mil euros a cada um dos cinco agrupamentos de escolas, num montante total de 100 mil euros, para aquisição de equipamentos de informáticos no âmbito do apoio ao processo de ensino e aprendizagem à distância, para distribuir pelos alunos de famílias carenciadas do concelho.

O município de Faro pretende continuar a contribuir para a melhoria da realidade educativa no concelho, ao mesmo tempo que reforça a autonomia das direções dos agrupamentos, colocando em prática uma estratégia integrada de gestão local do parque escolar para responder às necessidades de cada estabelecimento de ensino.

Para fazer face aos efeitos da pandemia, e no âmbito dos protocolos de delegação de competências e transferência de meios celebrados em 2020, o município de Faro decidiu, em junho passado, aprovar, da mesma forma, a atribuição de uma comparticipação financeira extraordinária aos Agrupamentos de Escolas João de Deus, Pinheiro e Rosa, Tomás Cabreira, D. Afonso III e de Montenegro, num montante idêntico de 100 mil euros, para apoio ao ensino à distância.