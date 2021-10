Faro: Escola Pinheiro e Rosa assinala Dia Internacional da Tolerância

Um grupo de alunos do Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa, em Faro, estudantes do Curso Técnico de Auxiliar de Saúde e no âmbito do módulo «Populações Vulneráveis», irá comemorar a 16 de novembro o Dia Internacional da Tolerância.

Os alunos ficaram com a responsabilidade de desenvolver iniciativas com o objectivo de desafiar a comunidade escolar da Escola Secundária Pinheiro e Rosa a pensar e repensar o tema, tendo por base um olhar pela própria escola ao nível da multiculturalidade e da sua expressão e identidade de gênero, orientação sexual, bem como formas de estar e crenças religiosas, através de uma campanha de sensibilização com várias vertentes que não terão nem data nem hora para serem desvendadas.

Pretendem abanar não só a comunidade escolar mas também a cidade, levando a reflectir sobre a tolerância no meio escolar e na sociedade actual.

A primeira iniciativa desta campanha foi a produção e realização de um vídeo que promove o debate e a reflexão sob o título «Olá, eu sou uma pessoa!».

Estando o Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa integrado na Rede de Escolas Associadas da UNESCO, tem como principal objectivo promover uma resposta educacional contra a discriminação e a violência a partir da cultura do respeito por todas as pessoas, sem distinção de cor, género, classe, orientação sexual, nacionalidade, etnia ou identidade religiosa.

A ação decorre sob o comando da professora Clara Abegão, responsável pela dinâmica no Agrupamento de Escolas e do professor André Pereira Rodrigues, que faz parte do grupo de trabalho para a cidadania e desenvolvimento na Escola Secundária do agrupamento.