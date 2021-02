Faro adquire novo autocarro de 17 lugares para transporte escolar

Este «minibus» destina-se, sobretudo, ao transporte de alunos na área de Estoi, Santa Bárbara de Nexe, Bordeira e Areal Gordo.

A Câmara Municipal de Faro adquiriu um novo autocarro de passageiros com capacidade para 17 lugares, que vem reforçar a frota de transporte escolar e dar «um passo importante no caminho do pleno acesso de todos os alunos à educação, independentemente da sua condição material ou social», afirma a autarquia.

Trata-se de um autocarro de marca Ford, modelo Transit Bus Trend 2.0 TDCI 170 CV, equipado, certificado e homologado de acordo com as mais exigentes normas em vigor para transporte de adultos e transporte coletivo de crianças (com caixa manual de seis velocidades, câmara de visão traseira, teto alto, degrau sobre portão lateral, quatro portas, ar condicionado dianteiro e traseiro).

O concurso foi lançado na modalidade de Consulta Prévia, com o valor base de 42.000 euros, tendo a empresa FIAAL – Fomento Industrial e Agrícola do Algarve, Lda, apresentado a melhor proposta, no valor de 34.923,58 euros mais IVA.

A Câmara Municipal explica que «a aquisição desta viatura enquadra-se na política de modernização da frota automóvel da autarquia e permite, assim, a melhoria significativa do serviço público de transporte de crianças e adultos, nomeadamente no âmbito de atividades municipais e apoio municipal a escolas».

A nova viatura vem reforçar a frota de transporte de passageiros do município de Faro, que atualmente conta ainda com mais dois «minibus» com capacidade para 17 passageiros, três autocarros de dimensão média (dos quais um para 27 passageiros e dois para 39 passageiros), um autocarro com capacidade para 51 passageiros e ainda um outro autocarro para 55 passageiros, este último adquirido no final do ano passado.