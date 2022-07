ETIC_Algarve oferece aulas e iMACs à Associação Akredita em Ti

A ETIC_Algarve doou cinco computadores iMac à Associação Akredita em Ti, de Quarteira e ainda ofereceu aulas na área de som e música aos jovens.

Esta que foi uma ação que se concretizou em dois momentos, e que veio permitir o envolvimento da escola com a comunidade de forma a combater as desigualdades de oportunidades ao nível de acesso a material tecnológico mas também pedagógico nas áreas criativas, nomeadamente na área do Som.

«Posicionando-se como uma escola sem fronteiras, que luta pelo desenvolvimento da região do Algarve, dando acesso a formação de excelência, com equipamento tecnologicamente atual», a ETIC_Algarve assumiu uma participação ativa no domínio social e de integração, colocando o seu know-how ao serviço da comunidade.

Numa visão de dentro para fora, o envolvimento da direção da escola com a Associação Akredita em Ti surge pela urgência de «não deixar ninguém para trás», isto é, de apostar nos jovens de forma igual, e de lhes permitir o acesso a ferramentas e a formação sem requisitos».

Entre os dias 20 e 21 de junho decorreu a ação de formação ao nível da área de Som e Música que foi conduzida pelo formando finalista do curso de Criação Musical, Produção e Técnicas de Som Raphael Ruescas, representa «enquanto formando, uma boa forma de passar conhecimento aos mais jovens, com interesse em aprender ou simplesmente melhorar as suas capacidades, tendo sido especial também pela oportunidade de poder realizá-lo ainda sendo estudante. São ações que deveriam ser realizadas de forma mais regular dando o acesso a quem quer aprender mais sobre estas áreas».

Para além desta relação com a Associação Akredita em Ti, a ETIC_Algarve tem estendido os seus recursos e desenvolvido projetos com associações como a EME, a Cruz Vermelha, a PRAVI, entre outras, com vista a contribuir para uma maior capacitação destas instituições de cariz social, assim como apoiar na sua voz ativa e modernização dos seus meios de comunicação e recursos tecnológicos.

Mais informações poderão ser obtidas diretamente na ETIC_Algarve (1º piso do Mercado Municipal de Faro), por contacto telefónico (289 823 359 e 960 309) 550 ou através das redes sociais da escola.