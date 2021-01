ETIC_Algarve lança novos cursos curtos para «Aprender, a praticar»

São nove os cursos de curta duração que a ETIC_Algarve disponibiliza, nas áreas de Comunicação, Design, Fotografia, Marketing Digital e Vídeo.

Seja para aumentar as competências profissionais ou para alimentar a paixão criativa, estes são cursos destinados a aprender ferramentas e técnicas que vão ajudar a construir o futuro de quem neles participe.

Com o lema «Aprender, a praticar» os cursos vão decorrer entre março e junho, com cargas horárias que variam entre as 24 e as 45 horas.

Agendados para começar a partir do ínicio de fevereiro, as novas circunstâncias do confinamento, levaram a ETIC_Algarve a reduzir ao indispensável as aulas presenciais, por forma «a minimizar os riscos associados aos dias que vivemos».

Segundo a direção da escola, «fazemos questão de assumir a nossa responsabilidade individual, coletiva e social enquanto agentes que contribuem para mitigar o risco. É nesse sentido que transferimos mais de 80 por cento das nossas aulas presenciais para online, precisamente para reduzir ao mínimo as deslocações de e para a escola, ficando somente a decorrer as aulas práticas, cumprindo todas as indicações e regras instituídas pela Direção-Geral de Saúde e Delegação Regional de Saúde».

As formações abrangem diversas vertentes das áreas criativas, com diversos níveis de aprendizagem e áreas de especialização como é o caso dos quatros cursos ligados à Fotografia, que vão desde a Introdução à Fotografia Digital até à Edição de Imagem para Fotografia, passando ainda pela Fotografia de Eventos e Fotografia de Imobiliária, este último com edições em horário laboral e pós-laboral.

Nesta oferta formativa de curta duração, a ETIC_Algarve volta a apostar na Comunicação e Marketing no mundo digital, com um curso que esgotou em todas as edições: o curso de Design e Comunicação para Redes Sociais (em horário laboral e pós-laboral) e com o novo curso de Vídeo para Redes Sociais, disponibilizando assim uma formação transversal e que acompanha as tendências da comunicação digital.

Também a Pintura Digital e a Edição de Vídeo completam a oferta de Cursos Curtos desta escola criativa.

As inscrições já estão abertas, através do site da ETIC_Algarve ou nas instalações da escola, situadas no 1º piso do Mercado Municipal de Faro.