É com o lema «Embarca na tua carreira de sonho» que a ETIC_Algarve começa a preparar o próximo ano letivo 2021/ 2022.

A Escola de Tecnologias, Inovação e Criação do Algarve, em Faro, incentiva as mentes criativas, algarvias e não só, a dar início «a uma viagem cujo destino está nas mãos de quem realmente ambiciona uma carreira de sonho nas Indústrias Criativas».

Com o lançamento dos seus cursos técnicos, que têm a duração de 1 ou 2 anos letivos, esta escola sediada em Faro, abre igualmente o período de inscrições para o ano letivo 2021/2022 já no dia 1 de junho.

Para Nuno Ribeiro, diretor da ETIC_Algarve «este ano marca mais uma nova etapa no crescimento sustentado da escola, e que agora se traduz simplesmente numa palavra: Oportunidades. No acesso aos nossos cursos, onde criámos uma nova modalidade de pagamento e instituímos a Bolsa Formação, através da qual os alunos, mediante o cumprimento de determinados requisitos, podem beneficiar de condições financeiras vantajosas no acesso à nossa formação, e que se junta à Bolsa Luís Lobato, destinada aos alunos dos cursos de dois anos letivos».

Segundo a escola criativa, as oportunidades «estendem-se também àqueles que querem alcançar uma habilitação académica de grau superior (Nível 6 do QEQ, equivalente à licenciatura) através da realização de um 3º ano Top Up Year numa das quatro escolas parceiras em Lisboa, Berlim, Praga ou Middlesbrough.»

Com uma formação assente nas componentes técnica e prática, «onde o saber fazer vale mais que as notas», a forte ligação ao mercado de trabalho é notória e constitui uma oportunidade, porque «desde cedo, os nossos alunos estão envolvidos em projetos concretos para clientes reais, o que os prepara para o seu futuro profissional», o qual pode ainda beneficiar com os Estágios Profissionais ERASMUS+, de 3 ou 6 meses numa empresa europeia, que a escola proporciona; com o Programa de Estágios Extra-Curriculares JUMP – Apoio à Integração Profissional e mesmo com os Estágios Curriculares dos cursos técnicos de dois anos.

Nuno Ribeiro acrescenta que «costuma dizer-se que em tempos de crise, é quando surgem novas oportunidades; mas eu acredito que é em tempos difíceis que se deve trabalhar para criar novas oportunidades e novos futuros. E grande parte do nosso trabalho é esse: criar novas formas de maximizar o potencial dos nossos alunos por forma a que voem bem alto nesta viagem que são as suas carreiras de sonhos.«

As inscrições começam no dia 1 de junho, e para além das novidades nas condições de acesso, a escola tem em vigor vários planos de descontos, consoante a data de realização da inscrição.

Estas podem ser realizadas através do site da ETIC_Algarve ou nas instalações da escola no 1º piso do Mercado Municipal de Faro.

Os interessados podem igualmente contactar a escola através de email (info@eticalgarve.com) ou através de telefone (289823359 e 960309550).