ETIC_Algarve abre novos cursos de curta duração

Sob o lema «aprender a praticar» os novos cursos curtos da ETIC_Algarve decorrem entre fevereiro e maio.

A oferta formativa de curta duração da ETIC_Algarve abrange seis novos cursos nas áreas de design, fotografia, marketing digital e vídeo, estruturados para decorrerem em horário laboral e pós-laboral.

Seja para aumentar as competências profissionais ou para alimentar a paixão criativa, aprender ferramentas e técnicas, há vagas para os cursos de:

Organização de eventos; Design e comunicação para redes sociais; Fotografia de eventos; Edição de vídeo em Adobe Premiere; Color Grading com Davinci Resolve; Software de paginação com Adobe InDesign.

Este sábado, dia 26 de fevereiro, arranca o curso de Organização de eventos, com duração de 36 horas e que decorrerá em regime presencial e online, às sextas-feiras e sábados.

Os cursos ligados às diversas vertentes das áreas criativas correspondem a diferentes níveis de aprendizagem das áreas técnicas e têm tido grande aceitação, o que de acordo com a ETIC_Algarve revela «uma vontade imensa por parte dos empresários individuais, ou das empresas, em aprender a comunicar eficazmente no mundo digital».

As inscrições já estão abertas, através do website da ETIC_Algarve ou nas instalações da escola, situadas no 1º piso do Mercado Municipal de Faro.