Estúdio de Tó Viegas e Viviane é sala de aulas da ETIC_Algarve

Estúdio de Som Zipmix, de Tó Viegas e Viviane transforma-se em sala de aulas da ETIC_Algarve, na área do som e música.

A mais recente parceria da ETIC_Algarve, com o Estúdio de Som Zipmix, vem reforçar a aposta da escola num ensino de excelência na área do som e música, no sul de Portugal.

Este estúdio, sediado na cidade de Olhão, é criado e gerido por Viviane e Tó Viegas, membros da icónica banda algarvia «Entre Aspas», e é um espaço dotado de equipamento de topo e que oferece opções diversificadas de equipamento, nomeadamente vintage.

Pelo Zipmix, já passaram nomes importantes da música portuguesa, dos quais se destacam os Da Weasel.

Esta parceria destaca-se pelo fato de permitir aos formandos o acesso às melhores condições de gravação, mistura, masterização, com possibilidade de gravação de ensaios e de estadia.

O arranque desta parceria aconteceu no mês de janeiro, durante o qual o estúdio Zipmix transformou-se na sala de aula dos formandos da ETIC_Algarve, aulas estas que foram dadas em conjunto por Tó Viegas, e pelo tutor do curso, Luis Rocha.

Neste período, os formandos, aprenderam, em contexto real de trabalho, Técnicas de Captação de Som e Estúdio no âmbito do módulo de Técnicas de Estúdio.

Durante estes três dias os formandos puderam ter acesso a equipamentos super sofisticados, para aprenderem e praticarem no melhor ambiente e com os melhores equipamentos.

Esta parceria foi uma oportunidade criada a pensar no reforço da qualidade do ensino no curso técnico de dois anos de Criação Musical, Produção e Técnicas de Som, dando aos formandos do primeiro ano a possibilidade de viverem a importante experiência de estarem num estúdio de grande dimensão e atividade, enquadrando o ensino com o que será a realidade profissional para muitos destes formandos.

Para Tó Viegas «a parceria com a ETIC_Algarve traduz-se numa excelente oportunidade para os formandos, por permitir que tenham acesso a equipamentos que não há em todos os estúdios».

«É através destes laços com entidades e espaços de criação artística que a ETIC_Algarve contribui para a aproximação dos formandos aos músicos e produtores de referência na região, alargando a sua rede de contactos e conhecimentos, assim como a valorização desta indústria, e dos seus profissionais, na região do Algarve», considera o diretor da escola, Nuno Ribeiro.