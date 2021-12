Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve (EHTA), em Faro, acolhe essência do Natal na Europa.

Pela Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve (EHTA), vão passar grande parte das lendas, tradições e costumes que compõem a essência do Natal na Europa, entre 6 e 10 de dezembro, com 15 equipas oriundas de escolas europeias no âmbito do «Christmas in Europe».

O «Christmas in Europe» é um dos mais importantes eventos da Associação Europeia de Escolas de Hotelaria e Turismo e tem como objetivo celebrar a riqueza e variedade das tradições de Natal.

A Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve foi escolhida para acolher a 27ª edição deste evento que irá trazer até Faro alunos e formadores de escolas de 11 países europeus, como a Estónia, Luxemburgo, Itália, Países Baixos, Eslovénia, Croácia, Rússia, Letónia, Lituânia, Espanha e claro, Portugal.

Recriar a alma do Natal celebrado em cada país é o grande desafio das 14 equipas participantes, através da mostra dos trajes tradicionais, decoração de stands, recriação de tradições musicais e danças, demonstrações gastronómicas, preparação de buffet Natalício e muitas outras atividades.

Os próprios alunos da escola do Algarve estão envolvidos na preparação e organização deste evento, que constitui uma oportunidade única de aprendizagem em contexto real.

«Houve o cuidado de articular todas as áreas da escola e dos cursos na organização e logística deste evento, sempre de uma forma segura. O objetivo é integrar o evento na dinâmica escolar, transferindo algumas aulas para formato online mas envolvendo também os alunos em toda a produção, antes e durante o certame», refere Silvia Barriga, Assessora de Inovação da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve.

Este é um evento único em termos da divulgação da cultura de Natal europeia, e naturalmente é vivido com toda a intensidade por alunos e formadores.

Portugal será representado por uma equipa da Escola de Hotelaria e Turismo de Viana do Castelo, que promete mostrar a essência do Natal português.

«Boa parte das nossas tradições são transversais ao país todo e apesar de nos irmos focar no espírito e costumes minhotos vamos ter a alma portuguesa em tudo o que vamos fazer: do bacalhau ao polvo, passando pelas pataniscas são receitas que representam Portugal. Optámos pela Roupa Velha como prato principal porque reflete a nossa preocupação, sempre, pelo desperdício alimentar zero. As clássicas rabanadas, feitas com pão seco, também serão representativas do espírito de um Natal sustentável, mensagem que queremos passar», destaca Rúben Silva, formador de cozinha da escola de Viana do Castelo.

O programa do «Christmas In Europe» prevê também visitas dos participantes a vários pontos de interesse do Algarve, guiadas pelos alunos da escola anfitriã e ainda a possibilidade do público em geral visitar a exposição e os stands de cada país no dia 8 de dezembro, a partir das 9h30.