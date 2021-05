«História Medieval» foi o tema escolhido pelos alunos do 2º ano do curso de Técnico de Restaurante Bar, da Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão, para o projeto integrador, cuja realização estava prevista para o presente mês de maio.

Os temas base a desenvolver centraram-se essencialmente no empreendedorismo e na inclusão e contaram com a participação das disciplinas de Arte Cisória, Bar – Misturas Simples, Cartas e Menus, Área de Integração, Inglês, Francês e das disciplinas práticas de cozinha.

Este evento consistiu na recriação de um banquete medieval em que todos os detalhes foram pensados e criados pelos alunos, na quarta-feira, dia 12 de maio.

Num espaço devidamente decorado, deu-se início ao evento com a coroação dos «reis», seguindo-se da caracterização dos convidados através da utilização de roupas e adereços próprios da época, gentilmente cedidos pelo Teatro Boa Esperança Atletico Clube Portimonense.

Após este momento, os convidados foram desafiados a participar em alguns jogos tradicionais antes de serem conduzidos ao banquete.

A ementa contou com pratos simples alusivos à época medieval, tendo os alunos realizado os empratamentos diante dos convidados, utilizando as técnicas de trinchar e desossar carnes que aprenderam na disciplina de Arte Cisória.

No final, brindaram os convidados com uma pequena performance teatral que contou com um momento musical, de flair bartending e pirofagia.

Para a realização deste evento, os alunos protagonistas, contaram com o apoio imprescindível da turma de Gestão e Produção de Cozinha, do segundo semestre, que confecionaram todas as iguarias servidas no banquete.

A aluna Tawany Andrade revela que «após a escolha do tema, tivemos duas semanas para preparar tudo. Foram dias desafiantes. A pandemia dificultou as nossas cooperações, mas no final da primeira semana já tínhamos uma série de aspetos definidos. A nossa turma ficou dividida em três grupos com um chefe em cada um para organizar o serviço. Procurámos oferecer a melhor experiência de um almoço medieval aos nossos convidados, não descurando a caracterização, animações, formas de servir e de apresentar as iguarias.

Quando terminámos o serviço respirámos de alívio, com o sentimento de missão cumprida. Os nossos convidados adoraram e o evento foi um sucesso. Ficámos muito felizes pois conseguimos alcançar o nosso propósito».

Os objetivos dos projetos integradores dinamizados pela EHT Portimão são promover a interdisciplinaridade, utilizar metodologias de aprendizagem em contexto simulado de trabalho, motivar os formandos para os temas a serem trabalhados de formas alternativas e promover a autonomia, capacidade criativa, sentimento de pertença, motivação profissional e pessoal dos formandos.