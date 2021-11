Escolas de Vila do Bispo recebem mais quadros digitais

Quadros digitais chegam a mais escolas do concelho de Vila do Bispo, num investimento da Câmara Municipal que permite acompanhar a transição digital na Educação.

Depois de instalar três ecrãs digitais na Escola Básica (EB) nº1 de Vila do Bispo no ano letivo transato, foram adquiridos à empresa Wingsys mais nove quadros interativos agora instalados nas salas de aula da EB1 de Sagres (três), do Centro Educativo de Budens (quatro), na EB 2,3 de S. Vicente (um) e, ainda, no Salão Nobre do Município (um), num investimento que rondou os 25 mil euros.

Segundo a autarquia, «estes ecrãs, fruto da mais avançada tecnologia multitoque desenvolvida em Portugal, permitem que alunos e professores vivam experiências educativas mais estimulantes e imersivas. Basicamente, através da tecnologia de infravermelhos e da tela multitouch, funcionam à semelhança de um tablet de grandes dimensões, sendo muito intuitivos e simples de utilizar».

Com uma definição de imagem em 4K Ultra HD, som «de alta qualidade» e sistema Android 8.0 integrado, este equipamento dispõe de um quadro branco interativo ao simples toque, wireless mirroring, conexão com qualquer box TV, sistema de videochamada, escrita natural IR, software quiz de multirresposta para vários participantes, bloqueio por hardware, Wifi/Bluetooth e slot para OPS PC.

Estas características «tornam o quadro digital uma ferramenta mais eficaz na comunicação e a sua utilização por vários alunos em simultâneo promove a cooperação e partilha».

Assim, estes ecrãs interativos na sala de aula «proporcionam experiências educativas mais envolventes e inovadoras, dado que permitem apresentar os conteúdos programáticos de forma dinâmica e assim cativar os alunos».

A Câmara Municipal de Vila do Bispo garante que vai proceder «à aquisição de mais ecrãs digitais para a EB 2,3 de S. Vicente».