Escolas de Olhão também participaram no Plano Nacional das Artes

O Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes, iniciou no presente ano lectivo, inserido no Plano Nacional das Artes, atividades nas escolas Secundária de Olhão, João Lúcio, Fuseta e António Eusébio, em Moncarapacho.

O projeto cultural do Agrupamento, que tem como tema «O património das artes e dos ofícios», após ter sido aprovado em Conselho Pedagógico de Escola, iniciou no final do mês de janeiro de 2021.

Esta iniciativa tem como «missão» promover a transformação social, mobilizando o poder educativo das artes e do património na vida dos cidadãos, proporcionando uma cultura de inclusão, de solidariedade, de valorização da cooperação e abertura à comunidade, criando novas oportunidades de fruição cultural e artística.

«Salientamos também que fomos uma das quatro escolas, de todo o Algarve, a receberem a visita do Comissário e Subcomissária do Plano Nacional das Artes, Paulo Pires do Vale e Sara Brighenti, bem como o sucesso que tem tido a nossa página de Instagram, onde já ultrapassamos mais de 1400 seguidores», revela a equipa.

Apesar das circunstâncias obrigarem o ensino à distância e ao confinamento, o projeto não parou e o coordenador Pedro Ramalhete, bem como o técnico especialista/artista residente Hugo Lopes, tomaram as rédeas a diversas Iniciativas.

«Um agradecimento especial aos nossos parceiros internos e externos, pois têm sido uma peça fundamental no sucesso e nos objetivos alcançados», termina a equipa.

«Conversas à Quinta»

Durante 13 semanas foram realizadas entrevistas, via Instagram e em direto, a diversas personalidades nacionais, entre elas, a Viviane, dos Entre-Aspas, o Wilson Honrado, da Rádio Comercial, o pianista Júlio Resende, a atleta olímpica Ana Cabecinha, o Fernando Júdice, dos Madredeus, o TIM, dos Xutos e Pontapés, entre muitos outros.

Todos os vídeos podem ser (re)vistos no Youtube do Projeto Cultural no youtube.

«Dias da Biodiversidade»

De igual forma foram desenvolvidos, em conjunto com o CEF de Jardinagem, a cargo da professora Nélia Cid, a Escola Azul, a cargo do professor António Espadaneira e o Profissional de Cozinha, a cargo do professor Luís Nobre, a iniciativa descrita, que serviu para falar sobre esta temática, através de exposições, bem como procedeu-se ao descerrar da placa da AgroEscolas.

«Dar Voz aos Avós»

Inserido na disciplina de Cidadania dos diversos níveis de ensino, foram realizadas diversas entrevistas aos avós/familiares mais velhos, sobre as suas vivências enquanto mocidade.

«Jogos e Danças Tradicionais»

A disciplina de Educação Física, nos diversos níveis de ensino, levou a efeito a investigação sobre esta temática, dando a conhecer um grande número de jogos e danças existentes no Algarve.

«Mostra Cultural»

Dinamizada pelo Manuel Amorim, Mestre Luthier com um recorde do Guinnes, a mesma serviu para explicar todo o processo de construção de instrumentos musicais de corda.

«Workshop Santos Populares»

O workshop dinamizado pela Casa do Povo de Olhão-Moncarapacho onde foi ensinado a construção de enfeites para os Santos Populares.

«Recolha de Material Reciclável»

Recolha de lixo na Praia da Fuseta com alunos da Escola Azul e a recolha de lixo no Cerro do Cabeço com alunos de Artes e Geografia.

«Construção do Tríptico do Agrupamento»

Construção de um Tríptico do Agrupamento, com material reciclado recolhido na praia e no Cerro, entre a Escola Azul, Educação Visual e Artes. O projeto terá continuidade para o próximo ano letivo, existindo atividades que continuam e outras que tiveram o seu término no presente ano, sem contudo deixarem a sua marca em todo o trabalho que foi realizado.