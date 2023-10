Escolas de Faro vão fazer uma «Viagem pelo Clima»

Três escolas concelho de Faro participam na Mini COP, inserida no projeto «Viagem pelo Clima». Faro é um dos sete municípios envolvidos na iniciativa.

As Escolas E.B.2,3 Afonso III, E.B.2,3 de Santo António e E.B.2,3 Poeta Emiliano da Costa são os três estabelecimentos de ensino do concelho de Faro, que participarão na Mini COP, inserida no projeto «Viagem pelo Clima», uma ação desenvolvida no âmbito do Cooler World – um movimento criado pela Get2C, com o objetivo de informar e inspirar a população rumo à Neutralidade Carbónica e a uma vida mais sustentável.

Esta ideia da realização da Mini COP tem como primeiro objetivo envolver os jovens estudantes do 9.º ano, através de uma dinâmica escolar, que os leve a identificar ideias sustentáveis para mudar o seu município.

As equipas, compostas por entre três a cinco elementos e um professor responsável, deverão apresentar dois tipos de propostas de ideias: uma, que se destina a ser aplicada a nível municipal e outra a nível nacional.

As ideias apresentadas deverão abordar alguns temas alvitrados pela organização e que resultariam na aplicação do Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Esses temas, apesar de poderem surgir outros, serão: economia circular, água, energia, proteção dos oceanos, mobilidade, resíduos e biodiversidade.

Assim, teve início no passado dia 11 de setembro a fase em que as escolas podem participar e que decorrerá até 23 de outubro, momento em que se comunicação as ideias mais votadas e vencedoras de cada escola. Esse processo implicará que, entre 17 e 22 de outubro, seja divulgado um link para votação das ideias.

A partir de 24 de outubro e até 15 de novembro desenrolar-se-á a fase nos municípios, sendo obrigatório que as equipas selecionadas por escola façam um vídeo (máx. 2min) até dia 3 de novembro, com a explicação e identificação das vantagens da sua ideia, vídeo esse que deverá ser enviado à Get2C.

De 7 a 14 de novembro haverá nova divulgação de link para votação dos vídeos e a 15 de novembro será comunicada a ideia vencedora de cada município, sendo-lhe atribuído um prémio. Nesta fase, as ideias que corresponderem às realidades municipais não seguirão para a fase seguinte, ficando a decisão sobre o financiamento (ou não), destinado à sua implementação, sob a exclusiva responsabilidade da Câmara Municipal.

As equipas das ideias nacionais vencedoras irão representar o seu município na fase nacional, mais precisamente num evento que terá lugar na Assembleia da República, a 22 de novembro e, durante o qual, cada equipa defenderá as suas propostas, estando presente uma alta figura do Ministério do Ambiente.

Os que ficarem nos três primeiros lugares receberão prémios, podendo os seus projetos vir a ser implementados pelo governo.

Para além disto, nesse momento, a equipa vencedora do jogo «Viagem pelo Clima», ou seja, aquela que, depois de percorrer o país de Norte a Sul, durante 10 dias, da forma mais sustentável possível e com o maior impacto positivo nas comunidades, conseguir um saldo final mais alto da moeda fictícia chamada «Clima», fazendo as opções mais sustentáveis de transportes, alimentação, alojamento, receberá o prémio tão desejado: a possibilidade de participa na Conferência das Nações Unidas (ONU) sobre as Alterações Climáticas – COP28, no Dubai, que se realiza de 30 de novembro a 12 de dezembro deste ano.

A equipa vencedora já é conhecida: é a Equipa Terra. O percurso terminou a 27 de setembro e sagrou Bernardo Neves, de Lisboa, Francisca Costa, de Braga, Mariana Gomes, do Porto e Diogo Mendes, de Beja, como o grupo que percorreu o itinerário de Norte a Sul de Portugal, da forma mais sustentável possível.

O Município de Faro é um dos sete que se envolveram nesta iniciativa, que visa sensibilizar toda a população para uma cidadania ativa relativamente a estas temáticas.

Os técnicos da Câmara Municipal de Faro (CMF) receberão formação e, no final do projeto, a autarquia deverá assinar uma carta de compromisso «Viagem pelo Clima», na qual constarão medidas conducentes à Neutralidade Carbónica.