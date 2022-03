Apresentação de livro dedicado ao centenário da Escola Secundária de Silves terá lugar no sábado, dia 26 de março. Será inaugurada a Rua João José Gomes.

Numa iniciativa promovida pelo município de Silves, no âmbito das comemorações do Centenário da Escola Secundária de Silves, no sábado, dia 26 de março será marcado pelo descerramento da placa toponímica em homenagem ao professor e escultor João José Gomes, às 15h30, no lado norte do mercado municipal de Silves; e pela apresentação do livro «Escola Secundária de Silves, 100 Anos de Existência. Contributo para a sua História (1919-2019)», da autoria de Rogélio Mena Gomes e de Manuel José de Sousa Santos (Mourinho), pelas 16h30, na Junta de Freguesia de Silves.

A atribuição toponímica em homenagem a João José Gomes deve-se ao seu grandioso percurso na Escola Industrial e Comercial João de Deus, atual Escola Secundária de Silves (ESS), entre 1933 e 1966, onde foi professor e diretor (neste ultimo caso, durante 13 anos).

Muito estimado e considerado pelos colegas, funcionários e alunos, o professor João José Gomes distinguiu-se, pela introdução de métodos pedagógicos que só mais tarde vieram a ser adotados nos programas oficiais do Ensino em Portugal e pela relação de proximidade e simplicidade para com os alunos, prática, à época, pouco usual.

Como diretor evidenciou-se pelo trabalho de modernização da Escola, sobretudo com a criação dos cursos noturnos, iniciativa de enorme significado pela possibilidade de conciliação de horários de trabalho com os de estudo, permitindo, desse modo, a valorização na profissão e nos negócios de muitos trabalhadores e comerciantes estudantes do concelho.

A importância da Escola Industrial e Comercial João de Deus/ESS será, também, relembrada e celebrada com a apresentação da obra «Escola Secundária de Silves, 100 Anos de Existência. Contributo para a sua História (1919-2019)».

Será uma tarde de viagem aos acontecimentos mais significativos da história deste estabelecimento de ensino, das figuras que se destacaram ao longo da sua existência e da influência que a escola exerceu na vida cultural, social e económica da cidade e do concelho.

Todos aqueles que tiverem contacto com o livro terão, ainda, oportunidade para conhecer fotos de convívio e memórias de antigos alunos e saber um pouco mais sobre a evolução do ensino em Portugal.