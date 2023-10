Seminário «Hotelaria e Turismo na Região do Algarve – Desafios Futuros» terá lugar em Albufeira, na quinta-feira, dia 19 de outubro.

A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã (CCILA), através do seu departamento de formação DUAL e a Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) irá realizar o Seminário «Hotelaria e Turismo na Região do Algarve – Desafios Futuros»

O evento está agendado para quinta-feira, dia 19 de outubro, no Auditório da AHETA, em Albufeira, entre as 9h30 e 13h00.

O seminário tem como principal objetivo abordar os desafios que a hotelaria e o turismo na região do Algarve enfrentarão nos próximos anos, com ênfase na sustentabilidade e na qualificação dos profissionais do sector.

Representa uma oportunidade única para os participantes discutirem as práticas sustentáveis essenciais para o sucesso desta atividade económica, incluindo a gestão eficiente de energia, a minimização de resíduos, a preservação da biodiversidade e a sensibilização dos turistas para a importância da preservação ambiental.

Além disso, serão destacadas estratégias como a implementação de certificações de sustentabilidade, que desempenham um papel fundamental na garantia de um turismo sustentável e diferenciado na região do Algarve.

Outro ponto crucial a ser abordado é o investimento na qualificação dos profissionais do setor, fundamental para a oferta de serviços de alta qualidade aos turistas.

O bem-estar e a satisfação dos profissionais são fatores determinantes para o sucesso contínuo da indústria de turismo.

A CCILA e a AHETA contam com a presença de todos os interessados neste evento enriquecedor e construtivo sobre o futuro da hotelaria e do turismo na deslumbrante região do Algarve.

As inscrições para o seminário estão abertas e podem ser efetuadas aqui.

Consulte o programa completo aqui.

Mais informações podem ser solicitadas a Anabela Rodrigues, coordenadora da qualificação contínua e serviços de Recursos Humanos (RH), através de contacto telefónico (282148435) ou email (arodrigues@dual.pt).