Decorre no IPMA de Tavira, desde dia 10 de setembro, a Escola de Verão sobre «Serviços dos Geossistemas costeiros – O caso da Ria Formosa».

Este curso enquadra-se no âmbito do projeto «EDUCOAST- Uma Estação de Investigação em Geociências Costeiras para a promoção da educação baseada na natureza», e aborda a resiliência das ilhas-barreira e o sequestro de carbono pelos sapais da Ria Formosa.

O curso conta com a participação de 17 formandos, nacionais e estrangeiros, com formação na área das Ciências do Mar.

A «Escola de Verão» teve início formal com algumas palestras proferidas por investigadores convidados, que serviram de enquadramento ao tema dos geossistemas e geodiversidade, seguidas de uma visita guiada de barco pela Ria Formosa (espaço lagunar e litoral), na segunda-feira, dia 11 de setembro.

Depois de uma palestra sobre o sequestro de carbono, os alunos tiveram oportunidade de fazer trabalho de campo, no sapal nas proximidades da Estação do IPMA, com recolha de sedimentos e vegetação e aquisição de parâmetros da água e topografia, no dia 12.

Os dados recolhidos foram processados pelos alunos no laboratório, incluindo a análise de matéria orgânica e carbono, bem como a construção do perfil topográfico.

No dia seguinte, os alunos estiveram na ilha-barreira e no espaço lagunar onde, para além da observação dos sistemas, tiveram oportunidade de aprender a trabalhar com várias técnicas: levantamento aerofotogramétrico, batimetria por feixe simples e caracterização das correntes com ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler).

Os trabalhos terminaram com uma demonstração de um Veículo Submarino Autónomo (AUV) sob a responsabilidade da equipa do Laboratório de Sistemas e Tecnologia Subaquática (LSTS). O dia seguinte foi dedicado ao processamento dos dados obtidos no dia anterior.

Sexta-feira, dia 15, foi dedicada à projeção da evolução de ambiente de sapal e da ilha-barreira em contexto de alteração climática (subida de nível médio do mar). A Escola de Verão terminará no sábado de manhã, com trabalhos de grupo e respetivas apresentações.

O projeto EDUCOAST é financiado pelo Programa Crescimento Azul das EEA Grants e assegura as despesas relacionadas com a frequência dos formandos.

Além do IPMA e Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), participam neste projeto a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), e o Centro Ciência Viva de Tavira.

Esta Escola de Verão contou também com o apoio da Câmara Municipal de Tavira, Clube de Tavira, Clube Náutico de Tavira, Deimos e LS Engenharia Geográfica.