Centro de Tecnologias Digitais e Centro Tecnológico de Informática.

O município de Olhão celebrou um protocolo de colaboração com a Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes, que vai permitir ao estabelecimento de ensino candidatar-se à criação de Centros Tecnológicos Especializados (CTE).

Os CTE, a serem criados no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, visam reforçar a capacidade de resposta educativa na dupla vertente da educação e formação de jovens e adultos, contribuindo para esbater as desigualdades sociais e de género e aumentar a resiliência do emprego.

A Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes vai avançar com a candidatura à criação de um Centro de Tecnologias Digitais e de um Centro Tecnológico de Informática.

O subsídio, não reembolsável, pode ascender ao montante máximo de 1,7 milhões de euros, dependendo do tipo de Centro.

«A constituição destes CTE pretende contribuir, em estreita articulação com a autarquia e demais entidades locais, para a inovação tecnológica nas áreas consideradas estratégicas no plano socioeconómico local e regional do município» de Olhão.