Escola de Loulé junta Duarte Pacheco e António Aleixo num novo mural

A pintura mural, da autoria do artista Renato, na Escola EB2,3 Engº Duarte Pacheco, em Loulé, destaca ainda duas artes maiores, a Literatura e a Música.

Foram várias inauguradas intervenções levadas a cabo em dois estabelecimentos de ensino de Loulé, no âmbito do Orçamento Participativo, na terça-feira, 1 de junho, Dia Mundial da Criança.

Um momento simbólico através do qual a autarquia de Loulé pretendeu colocar a tónica no trabalho realizado na área educativa e na importância do ensino para o futuro das gerações mais novas.

Neste dia foi também inaugurado um espaço novo, dedicado às Artes, que resultou de uma parceria com a Academia IluminArte/Associação Satori.

No anfiteatro existente na Escola EB2,3 Engº Duarte Pacheco, foi criada uma obra que pretende perpetuar a memória de duas figuras que fazem parte da identidade do concelho, o Engenheiro Duarte Pacheco, patrono da escola, e o poeta popular António Aleixo.

A pintura mural, da autoria do artista Renato, dá ainda destaque a duas artes maiores, a Literatura e a Música.

Esta última também com especial importância para esta comunidade escolar, dada a proximidade do Conservatório de Música de Loulé.

A parceria existente entre as duas instituições permitirá, nos próximos 10 anos, acolher neste agrupamento o ensino articulado da música.

Neste Dia da Criança, o diretor do agrupamento realçou, não só a importância da Câmara Municipal de Loulé e da Junta de Freguesia de São Sebastião para a comunidade escolar, estando sempre atentos às necessidades dos diversos estabelecimentos, como também o trabalho desenvolvido no dia-a-dia pelos professores e funcionários, em prol de uma educação para todos, com qualidade.

O autarca de Loulé, Vítor Aleixo, manifestou a sua satisfação em associar-se ao momento e elogiou este espaço escolar.

«É bonito entrar numa escola tão arrumadinha, tão limpa, tão bem organizada, com crianças em liberdade e em segurança a saltarem e a correrem… É quando vemos escolas como estas que somos tomados por um sentimento de grande esperança e confiança no futuro», disse.

A requalificação dos campos de jogos das escolas EB1 Mãe Soberana e EB2,3 Engº Duarte Pacheco – a proposta mais votada no OP de 2018 na freguesia de São Sebastião – é já uma realidade que veio beneficiar esta comunidade escolar.

Este investimento, que rondou os 118 mil euros (a verba canalizada pelo município para esta freguesia nesse ano), passou pela colocação de um piso adaptado à prática desportiva, bem como elementos como tabelas de basquetebol novas ou a criação de uma pista de atletismo.

Como explicou Carlos Fernandes, diretor do Agrupamento de Escolas Engº Duarte Pacheco, esta intervenção «resultou de uma proposta que foi apresentada pela escola, através dos professores e funcionários», sendo uma das vencedoras neste projeto de cidadania, promovido pela Câmara Municipal de Loulé desde o ano de 2014.

São já quatros as escolas do agrupamento que foram intervencionadas no âmbito do Orçamento Participativo: a EB1 de Vale de Judeu, onde foi beneficiado o espaço de jogos (OP 2015); a EBI de Boliqueime, com as melhorias realizados ao nível das infraestruturas e equipamentos desportivos, bem como na cobertura de algumas áreas do recinto da escola (OP 2016); e agora estas intervenções na EB1 Mãe Soberana e na EB2,3 Engº Duarte Pacheco (OP 2018).

Mas outras obras têm sido realizadas com o apoio da autarquia, Juntas e Associação de Pais, como é o caso dos sombreamentos da escola sede do agrupamento onde a atual prioridade passa mesmo pela ampliação do edifício, cujo projeto está em prazo de execução.