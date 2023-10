Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve tem mais alunos inscritos

Na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, em Faro, o ano letivo começa com mais de 260 alunos inscritos.

Na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve (EHTA), localizada em Faro, o ano letivo começa com mais de 260 alunos inscritos, 10 turmas de iniciação e nove de continuidade, abrangendo as áreas de formação de cozinha, pastelaria, restauração e bebidas, hotelaria/ alojamento e gestão de turismo.

A estes alunos irão ainda juntar-se algumas dezenas de candidatos internacionais, nomeadamente dos Países de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), que nesta altura se encontram ainda a tratar do processo de deslocação e matrícula.

Para a diretora da escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, Paula Vicente, estes números revelam que algo está a mudar.

«O setor do Turismo volta a suscitar o interesse dos jovens, o que nos enche de orgulho e de responsabilidade! Damos início a um novo ano letivo com um aumento no número de alunos, o que nos permite abrir mais turmas nos cursos que compõem a nossa oferta formativa para 2023/2024. Tanto nos cursos para os detentores do 9.º ano de escolaridade, como nos cursos pós-secundário, notámos um crescimento no número de candidatos, e na posterior vinculação à nossa Escola, seja por parte de jovens nacionais ou estrangeiros».

Angola encabeça a lista das nacionalidades que mais marcam presença na escola de Turismo do Algarve, num ano em que a fase de candidaturas para alunos internacionais registou o dobro de processos em relação ao ano anterior. Para além de Angola, a EHTA foi procurada também por muitos jovens do Brasil, Guiné-Bissau, Cabo-Verde, Moçambique, Nepal, Ruanda e Nigéria.

Este aumento da procura por parte de alunos internacionais, e também nacionais, verificou-se nos 12 estabelecimentos de ensino da rede de escolas do Turismo de Portugal: 52 por cento de aumento de candidatos no Regime Especial de Acesso e Ingresso de Estudantes Internacionais e 22 por cento no Regime Geral.

O curso de Técnico de Cozinha e Pastelaria é atualmente o mais popular entre os jovens que terminaram o 9.º ano e se candidataram à EHTA. O número elevado de inscritos levou mesmo à criação de duas turmas de 1.º ano.

Os cursos das áreas de Restauração e Bebidas despertaram também especial interesse por parte dos jovens neste ano letivo, em comparação com os anos anteriores.

Curiosamente, o curso de Gestão de Turismo foi o mais procurado pelos alunos que concluíram o 12.º ano, destronando o curso de Gestão e Produção de Cozinha, tradicionalmente o mais concorrido.

As necessidades do mercado e a procura de profissionais qualificados ditou também o relançamento neste ano letivo de um dos cursos (pós-12.º ano) mais procurados na escola do Algarve: Gestão e Produção de Pastelaria.

Tornar as profissões do Turismo mais atrativas, fazer crescer o número de profissionais e promover a sua qualificação são alguns dos objetivos da Agenda para as Profissões do Turismo, uma iniciativa governamental, composta por várias medidas que já se encontram em desenvolvimento.

O Dia Mundial do Turismo, dia 27 de outubro, marcou o arranque oficial do ano letivo nas escolas do Turismo de Portugal. A aula inaugural decorreu na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve e contou com a presença do secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda.