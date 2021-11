Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve reforça ligações ao sector

Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve (EHTA) faz «ponte» entre mão de obra qualificada e empresas do sector turístico, através do fortalecido Gabinete «Talent Spot».

Perante a vaga de pedidos de divulgação de ofertas de emprego, a Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve (EHTA) reforçou a valência do seu Gabinete «Talent Spot», cuja missão é aproximar os alunos já formados às empresas do sector, que estão hoje «com grandes necessidades de mão de obra qualificada».

A procura é tal que todos os dias a EHTA recebe pedidos de unidades hoteleiras, empresas de restauração e outras entidades ligadas ao turismo para divulgação das suas vagas de emprego.

Estas ofertas são canalizadas para o Gabinete «Talent Spot», um departamento dedicado ao apoio psicológico e também à gestão de carreiras, e que agora vê reforçada a sua área de ação centrada na aproximação entre os alunos que concluem os seus cursos e as inúmeras entidades que recorrem à escola.



Segundo Maria Eduarda Freitas, responsável pelo «Talent Spot», nunca houve tanta procura como agora no pós-pandemia.

«Sinto que tem havido um aumento considerável, desde que recomeçou a atividade turística. A hotelaria está com dificuldade em contratar e sabe que aqui encontra os futuros profissionais que precisa com o selo de garantia das Escolas do Turismo de Portugal».

Todas as áreas têm necessidade de pessoal qualificado, mas sobressaem as funções ligadas à receção, restaurante e bar e cozinha. A cadeia Hilton é uma das muitas unidades que recorre, há muitos anos, às Escolas do Turismo de Portugal para a colocação de estagiários e também para a contratação de staff.



«Esta ligação é muito importante e vem na altura certa. Estamos a precisar de muitos profissionais para diferentes cargos e com este elo de ligação podemos chegar mais depressa às pessoas que precisamos», afirma Elsa Guerreiro, diretora de Recursos Humanos do Hilton Vilamoura As Cascatas Golf & Resort.

Para Paula Vicente, diretora da EHTA, «o papel da escola enquanto ponte entre as empresas da região e os alunos recém-formados tem acontecido ao longo dos anos, mas agora passou a ter um formato mais estruturado e organizado. Internamente, é necessário informar de forma adequada os alunos, fazer-lhes chegar as várias propostas de emprego, de forma rápida e consistente. Somos um mediador informal entre a oferta e a procura de emprego neste sector, com o objetivo de aproximar os principais intervenientes, isto é, alunos e empresas».