Escola de Hotelaria e Turismo de VRSA abre concurso para dois cursos

Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António (VRSA) com época especial de candidaturas para dois cursos.

Até 22 de fevereiro, a Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António tem abertas candidaturas para dois cursos: Gestão de Restauração e Bebidas e Gestão e Produção de Cozinha.

É uma época especial de inscrições para responder a necessidades particulares na região e os cursos começam já em março.

O processo de matrículas é online e gratuito para alunos nacionais e estrangeiros e faz-se aqui.

Os cursos vão realizar-se presencialmente, têm um programa de três semestres + um estágio curricular, pelo que a conclusão da formação vai acontecer em fevereiro de 2024.

Esta fase de candidaturas vai envolver mais sete escolas do Turismo de Portugal, sendo que prevê a abertura de vagas para os cursos de:

Gestão e Produção de Pastelaria (EHT Viana do Castelo, EHT Setúbal, EHT Lisboa e EHT Oeste);

Gestão e Produção de Cozinha (EHT Porto, EHT Estoril, EHT Lisboa e EHT VRSA);

Gestão de Restauração e Bebidas (EHT Porto, EHT Coimbra, EHT Estoril e EHT VRSA);

Culinary Arts (EHT Porto);

F&B Management (EHT Porto);

Hospitality Operations Management (EHT Porto).

Para preparar os profissionais do futuro com competências adequadas às exigências do setor do turismo, que acrescentem valor às empresas, que atuem com responsabilidade, ética e sustentabilidade, e que assegurem um serviço de qualidade focado nos clientes e no desenvolvimento de experiências únicas, a formação ministrada nas Escolas do Turismo de Portugal utiliza a tecnologia e os recursos digitais, com alguns cursos a serem ministrados totalmente em inglês, e aposta em projetos colaborativos com outras escolas, entidades e, sobretudo, com as comunidades locais e o tecido empresarial.

Turismo de Portugal

Integrado no Ministério da Economia e da Transição Digital, o Turismo de Portugal é a Autoridade Turística Nacional responsável pela promoção, valorização e sustentabilidade da atividade turística.

Agrega numa única entidade todas as competências institucionais relativas à dinamização do turismo, desde a oferta à procura.

Com uma relação privilegiada com as outras entidades públicas e os agentes económicos, no país e no estrangeiro, o Turismo de Portugal está empenhado em cumprir o desígnio de reforçar o turismo como um dos pilares do crescimento da economia portuguesa.

Escolas do Turismo de Portugal

A Rede Escolar do Turismo de Portugal é constituída por 12 escolas, de norte a sul do país, (Porto, Douro/Lamego, Viana do Castelo, Coimbra, Oeste, Estoril, Lisboa, Portalegre, Setúbal, Vila Real de Santo António, Portimão e Faro) que apostam na formação profissional, qualificando e elevando as competências dos profissionais do sector.

As Escolas do Turismo de Portugal formam mais de 3.000 alunos por ano, preparando os jovens para o primeiro emprego e, simultaneamente, qualificam mais de 5.000 profissionais do setor, com vista à melhoria da qualidade e prestígio das profissões turísticas.