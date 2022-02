Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão tem «Formação + Próxima» para profissionais da restauração, do comércio e público.

A Escola de Hotelaria e Turismo (EHT) de Portimão, em parceria com o município de Portimão e com a Associação de Turismo de Portimão, está a implementar um ciclo de ações de formação no município, no âmbito do programa «Formação + Próxima», destinado a profissionais do sector do turismo, da restauração, do comércio e ao público.

«Storytelling: comunicar com impacto» com a duração de 12h, é a primeira ação de formação que irá decorrer em regime presencial, nos dias 23, 24, 26 de fevereiro, 02 e 03 de março, no auditório do Portimão Arena.

Os interessados em frequentar a ação de formação, deverão primeiro fazer o seu registo na Academia Digital, do Turismo de Portugal, e posteriormente fazer a sua inscrição aqui.

O grande objetivo deste programa é «capacitar os territórios e as suas pessoas na arte da hospitalidade, através do desenvolvimento de um plano de ação que permita formar, massivamente, os profissionais do sector e de atividades conexas ao mesmo, num movimento concertado ao longo de todo o território, procurando responder de forma mais próxima às necessidades identificadas, com vista a contribuir para a melhoria das competências no Turismo e, consequentemente, a melhoria dos serviços prestados».

Atualmente, a EHT Portimão está a implementar o programa Formação + Próxima com os Municípios de Portimão, Lagoa e Lagos e pretende num futuro próximo estabelecer parcerias com os restantes municípios da sua área de intervenção geográfica.

Para qualquer tipo de esclarecimento sobre o programa ou sobre a ação de formação, os interessados podem pedir informações por email (tania.neves@escolas.turismodeportugal.pt).