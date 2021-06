Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão abre candidaturas

Estão abertas as candidaturas para a Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão até ao próximo dia 20 de julho, num processo online e gratuito.

A oferta formativa da EHT Portimão para o ano letivo 2021/2022 conta com os Cursos de Dupla Certificação de Técnico(a) de Cozinha/ Pastelaria e Técnico(a) de Restaurante/ Bar, isentos do pagamento de propinas, e os Cursos de Especialização Tecnológica Gestão e Produção de Cozinha e Gestão de Restauração e Bebidas.

Os cursos disponíveis têm uma forte componente ligada ao desenvolvimento pessoal, às soft skills e à preparação dos jovens para uma ação ambiental e socialmente responsável.

Perante os desafios dos últimos meses, as 12 escolas da rede do Turismo de Portugal têm vindo a introduzir mudanças significativas na sua organização e metodologia de formação.

Para preparar os profissionais do futuro com competências adequadas às exigências do sector do turismo, que acrescentem valor às empresas, que atuem com responsabilidade, ética e sustentabilidade e que assegurem um serviço de qualidade focado nos clientes e no desenvolvimento de experiências únicas, é essencial rever modelos e conteúdos, utilizar a tecnologia e os recursos digitais, mas também, criar projetos colaborativos com outras escolas e outras entidades e, sobretudo, com as comunidades locais e as empresas.

Neste sentido, as Escolas do Turismo de Portugal procuram dinamizar conteúdos nas áreas do digital, da sustentabilidade, da gestão, do marketing e vendas, novos conteúdos cognitivos nas áreas da análise de dados, do pensamento crítico e analítico e nas áreas colaborativas, gestão das emoções, da ética, da comunicação e relação social, da flexibilidade e adaptabilidade, da criatividade e autoaprendizagem.

Têm, igualmente, vindo a adicionar novos suportes tecnológicos e digitais, como softwares colaborativos, plataformas educativas e suportes digitais a processos de aprendizagem autónoma.

Através da sua rede de 12 escolas, o Turismo de Portugal forma mais de três mil alunos por ano.

As candidaturas podem ser realizadas aqui.

A equipa da Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão está disponível para qualquer esclarecimento de dúvidas através do agendamento de reuniões online, que devem ser solicitadas através de email (tania.neves@escolas. turismodeportugal.pt).