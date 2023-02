Embaixador Sony Imaging António Morais visita ETIC_Algarve

ETIC_Algarve, em Faro, vai acolher uma Masterclass dada pelo Embaixador Sony Imaging António Morais dedicada ao tema «Vídeo Pro».

Com início marcado para as 10 horas, no Estúdio da ETIC_Algarve, este dia vai permitir à comunidade e a todos os apaixonados e profissionais da Fotografia e do Vídeo assistir a uma Masterclass dada pelo Embaixador Sony Imaging António Morais dedicada ao tema «Vídeo Pro» e ainda conhecer e experimentar os diversos equipamentos que a Sony tem disponíveis para estas áreas.

Com duas sessões, a iniciar às 10 e às 15 horas, António Morais vai estar acompanhado por técnicos da Sony Portugal e da Colorfoto, que vão dinamizar os momentos em que os participantes poderão experimentar a gama Sony e estarão disponíveis para esclarecer, aconselhar e ainda atribuir descontos especiais à comunidade de fotógrafos e videografos do Algarve.

A entrada é gratuita, mas de inscrição obrigatória aqui.

Os interessados em mais informações podem dirigir-se à ETIC_Algarve (1o piso do Mercado Municipal de Faro), entrar em contacto pelos telefones 289 823 359 e 960 309 550 ou através das redes sociais da escola.

Nota Biográfica

António Morais é diretor de fotografia, fotógrafo e professor. Membro convidado da Associação de Imagem Portuguesa, Independent Certified Expert (ICE) da Sony, Embaixador Sony Imaging e Embaixador Fujinon, é Mestre em Produção e Realização Audiovisual no Instituto Politécnico do Porto e Licenciado em Som e Imagem na Universidade Católica Portuguesa do Porto.

Especializou-se, ainda, em Fotografia Profissional no Instituto Português de Fotografia do Porto. Desde 2018 é sócio-gerente e diretor de fotografia da Produtora Golpe Filmes.

Desde o início do seu percurso académico que foi diretor de fotografia de diversas equipas de rodagem em inúmeras curtas-metragens, filmes, documentários e programas de TV.

Trabalhou em várias produções no Médio Oriente (Jordânia, Iêmen, Palestina, Israel, Líbano e Egito). Alguns projetos a salientar: série de televisão «The Asphalt Color» para a produtora Pan East Media, cliente Abu Dhabi TV (ADTV); documentário «Born in 48» para produtora Vision, cliente Al Jazeera Documentary; entre outros.

Em 2016 e 2017 viveu em Londres e fez a direção de fotografia da série documental «Expats» para a Al Jazeera Documentary, em Inglaterra, Canadá, Brasil, Noruega e Austrália.

Já de regresso a Portugal trabalhou em múltiplas produções, a salientar os filmes «Baptismo de Terra», documentário, Brasil, 2016, que vence o prémio de melhor cinematografia documental no Hollywood Women’s Film Festival 2019; «Cinzas», curta-metragem, Portugal, 2018, que vence o prémio de melhor cinematografia no Planos – Festival de Cinema de Tomar 2018.

Faz parte da plataforma de formadores ICE da Sony e é também formador no IPF e Cineworkshops, no Porto. Leciona unidades curriculares relacionadas com a iluminação e cinematografia no IPP-ESMAD desde 2016. Foi professor no IPB de 2009 a 2010. De 2010-2012 lecionou Cinematografia no Instituto SAE em Amã, Jordânia. De 2009-2014 colaborou com a UCP Porto, como professor de unidades curriculares relacionadas com a Fotografia.

Tem também mais de 10 anos de experiência como docente na área da fotografia, iluminação e Direção de Fotografia. Lecionou em instituições privadas e públicas tendo feito parte do corpo docente da UCP Porto, IPP-ESMAD Vila do Conde, Instituto SAE em Amã, Jordânia, entre outras.