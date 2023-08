Elvira Fortunato visita obras em curso nas residências da UAlg

Elvira Fortunato visita as obras em curso em três residências da Universidade do Algarve, (UAlg) em Faro, no sábado, 12 de agosto.

A ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, desloca-se este sábado, dia 12 de agosto, a Faro, onde a partir das 10h30, visitará três residências de estudantes da Universidade do Algarve (UAlg): a Ferragial 16, a Ferragial 17 e a Lote E, cujas empreitadas estão em curso.

Inseridas no Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES), desenvolvido no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), as residências da UAlg representam um total de financiamento do PRR de mais de 2 milhões de euros.

Com esta visita, a ministra Elvira Fortunato pretende acompanhar o desenvolvimento das obras de renovação a decorrer em cada uma das residências, cuja data de conclusão está prevista para setembro deste ano, e que inclui a intervenção em 237 camas na totalidade das três residências.

A área governativa da ciência, tecnologia e ensino superior está a criar condições para que os jovens e as suas famílias continuem a apostar numa qualificação superior, num esforço conjunto do governo com as instituições de ensino superior e outras entidades, para assegurar o direito à habitação a quem vai estudar para longe do seu local de residência e para longe das suas famílias.

Esta visita já esteve agendada para dia 31 de julho, mas foi cancelada.