EHT Portimão quer mais presença feminina no sector do turismo

Escola de Hotelaria e Turismo (EHT) de Portimão sensibiliza a comunidade escolar sobre a presença feminina no sector do turismo.

Ao longo deste ano letivo, a Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão, desenvolveu um conjunto de atividades entre as quais um projeto integrador cujo objetivo foi o de sensibilizar a comunidade escolar para a importância da empregabilidade no feminino no sector do turismo, que culminaram com uma palestra na Universidade do Algarve.

Este projeto integrador teve como principais premissas reconhecer e valorizar a importância da mulher no sector do turismo, contribuir para melhorar a diversidade de género no trabalho, consciencializar para a igualdade de oportunidades para a liderança, prevenir desigualdades/ formas de discriminação, promover o empoderamento das mulheres e apelar à igualdade de género.

As atividades promovidas desenvolveram-se no âmbito das disciplinas de Português, Matemática e disciplinas da área do turismo, contando com a participação dos alunos dos primeiros e segundos anos das turmas de Técnico(a) de Cozinha e Pastelaria e Técnico(a) de Restaurante Bar.

Numa primeira fase, e como ponto de partida do projeto, foi criado um questionário sobre o assunto que foi enviado a algumas unidades hoteleiras que se encontram dentro da área de intervenção geográfica da EHT Portimão para recolha de dados.

O principal objetivo deste pequeno estudo prendia-se com a recolha das percentagens de trabalhadores do sexo feminino em cada sector da hotelaria, as principais competências profissionais associadas às mulheres e as suas dificuldades mais notórias.

Embora a amostra fosse muito reduzida devido ao facto de muitas unidades hoteleiras estarem encerradas devido à situação pandémica, constatou-se que há alguma disparidade de números em diferentes sectores, sobretudo nas áreas de liderança.

No decorrer do segundo semestre, foi promovido um webinar, em que a oradora convidada foi Patrícia Correia, Diretora Geral do Monte Santo Resort, formadora da EHT Portimão e Delegada Regional da ADHP.

Nesta sessão a convidada partilhou vários momentos do seu percurso profissional, abordou algumas das dificuldades que sentiu durante o mesmo, apresentou estratégias para superar as adversidades e, partilhou ainda com os presentes, algumas das suas conquistas e alguns dos valores mais importantes para se vingar no mundo da hotelaria e do turismo.

Na sequência deste conjunto de atividades, foi desenvolvida uma campanha para as redes sociais da EHT Portimão que teve como objetivo inspirar e sensibilizar a comunidade para esta temática e para as possíveis saídas profissionais que uma estudante dos cursos desta instituição poderá abraçar após concluir a sua formação.

Devido a esta campanha, a convite do professor e subdiretor de Curso do Mestrado em Gestão de Recursos Humanos, Joaquim Pinto Contreiras, a professora Ana Ruas e a formadora Daniela Silvestre, que é também ex-aluna da EHT Portimão, dinamizaram no passado dia 18 de junho uma palestra na Universidade do Algarve para os alunos do 1º ano do Mestrado em Gestão de Recursos Humanos.

«Verifica-se por todo o mundo a necessidade de lutar contra as consequências dos preconceitos associados à desigualdade de género. Consequentemente, tem sido abordado o tema por todo o lado, das mais variadas formas, com o intuito de minorar as consequências desta questão. Dada a sua importância, o Turismo de Portugal considerou que este tema deve ser abordado desde cedo na sua rede de escolas. Na Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão, pretendemos dar continuidade ao projeto nos próximos anos letivos com mais webinars com oradoras influentes, ciclos de conversas/ tertúlias, visitas a empreendimentos liderados por mulheres», conclui Ana Ruas, mentora do projeto pedagógico da EHT Portimão e focal point deste projeto integrador.

As candidaturas à Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão estão abertas até ao próximo dia 20 de julho e podem ser realizadas aqui.