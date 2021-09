EB1 Dr. Alberto Iria de Olhão vai ter laboratório de aprendizagem

Laboratório de Aprendizagem na EB1 Dr. Alberto Iria com o apoio do município e do Rotary Clube de Olhão.

A Escola Básica Dr. Alberto Iria vai ter um Laboratório de Aprendizagem, equipamento que será uma realidade mediante a parceria entre o Município de Olhão, o Rotary Clube de Olhão e o Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria.

O protocolo de colaboração foi assinado no final da semana passada.

Através deste projeto educativo, com um custo que rondará os 5 mil euros, a nova sala da EB1 Dr. Alberto Iria possibilitará a criação de cenários inovadores de ensino e aprendizagem através da disponibilização de recursos, formação e partilha de boas práticas.

Pretende-se a criação de ambientes educativos aliciantes, que favoreçam a motivação, a criatividade e o envolvimento de alunos com baixo interesse pela escola e dificuldades ao nível da integração e sucesso escolares.

Serão estes os principais destinatários do novo espaço, não deixando de estar disponível para outros públicos, mediante avaliação da equipa responsável.

O protocolo, agora assinado pelas três entidades, estabelece as condições de parceria com vista à remodelação das infraestruturas básicas e melhoramento das condições físicas de uma sala de aula, bem como a aquisição dos equipamentos necessários para a instalação do Laboratório, que será composto por um espaço multimédia, um espaço multiusos, uma área de trabalho orientado/tutorias, uma área lúdica de aprendizagem informal e uma área de relaxamento.

0 município de Olhão contribuirá para a aquisição dos equipamentos, que serão instalados pelo Rotary Clube de Olhão e pelo Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria.

O clube suportará igualmente o custo associado à remodelação da sala de aula cedida pelo Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria, nomeadamente o transporte e a instalação dos equipamentos.

O Laboratório de Aprendizagem terá um quadro interativo, quatro computadores de mesa, dois computadores portáteis, um vídeo-projetor e um televisor com ecrã plasma.

O espaço mutiusos utilizará mobiliário reconfigurável com móveis informais: cantos de estudo, dispositivos de áudio e audiofones, livros e e-books, jogos (analógicos e digitais), bem como material de leitura, informação e pesquisa e uma área destinada à prática da meditação.

Para a assinatura do protocolo estiveram presentes, em representação do município de Olhão, António Camacho; em representação do Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria, a presidente do conselho geral, Olga Neves e a diretora Arlinda Figueira, e em representação do Rotary Clube de Olhão, António Andrade e Maria do Carmo Justo.